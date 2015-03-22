İzmir'de Newroz'u kutlayan HDP'lilere sopa ve bıçaklı saldırı!

İzmir'de gerçekleştirilen Newroz kutlamasına katılan HDP üyelerine, bir grup tarafından sopa ve bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan HDP'liler gözaltına alındı.

HDP İzmir İl Örgütü öncülüğünde, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Newroz kutlamasına katılmak için Alsancak'a gelen HDP Buca İlçe Örgütü üyelerine, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup ırkçı tarafından saldırı düzenlendi.



DİHA'nın haberine göre, Irkçı grubun sopa ve bıçaklarla gerçekleştirdiği saldırıda HDP'lilerin birçoğu yaralanırken, yaralılar bölgede bulunan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Alsancak Polis Merkezi'ne götürüldü.