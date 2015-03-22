Roma'da Newroz: Kobanê için arya ve Kürt şarkıları

İtalya'nın başkenti Roma'da Cumartesi akşamı, Suriye'nin Türkiye sınırı yakınlarındaki Kürt kenti Kobanê'ye yardım amacıyla bir Newroz konseri düzenlendi. Konserde sahneye çıkan Mardinli soprano Pervin Çakar, hem İtalyan aryaları hem de Kürt halk şarkıları söyledi.

Roma'daki Uluslararası Kürt Kültür Enstitüsü ve Roma Tre Üniversitesi Yabancı Diller, Edebiyatlar ve Kültürler Bölümü tarafından düzenlenen konser, Palladium Tiyatrosu'nda yapıldı. Soprano Pervin Çakar'a İtalyan Leonardo Angelini piyanosuyla, Diyarbakırlı müzisyen Mübin Dünen de santuruyla eşlik etti.

Uluslararası Kürt Kültür Enstitüsü Başkanı Soran Ahmed, Newroz'un mitolojik ve politik tarihini anlatarak, son zamanlarda Kürt halkının yaşadığı acıların simgesi haline gelen Kobanê'nin yeniden inşasına katkıda bulunmak amacıyla Newroz'da böyle bir konser düzenleme kararı aldıklarını söyledi.

Gecede sunuculuk yapan Rai'den gazeteci Alba Arcuri de Kobanê'nin köktenciliğe karşı direnişin simgesi haline geldiğini belirtti. Arcuri, Newroz konserinde Pervin Çakar'ın hem İtalyan aryaları hem de Kürt şarkıları söylemesini "entegrasyonun mükemmel bir örneği" olarak niteledi.

Övgü Pınar'ın BBC Türkçe'de yayımlanan haberine göre, Pervin Çakar da konserin ardından yaptığı açıklamada, seslendirdiği şarkıların "Kürt kültürünü en güzel şekilde ifade edebilen, aşk, özlem ve ayrılığı anlatan şarkılar" olduğunu söyledi. Çakar, "Kürtçe halk şarkılarının yanı sıra İtalyanca aryalar da seslendirerek iki güzel kültürü yan yana getirmeyi başardık. Santurun mistik sesi, operayla birleşti. Ardından aryalar piyano ile buluştu. Böyle bir gecede barışa dair en güzel ezgiler can buldu tiyatroda. Hepimizin en büyük özlemi aslında barış, özgürlük ve huzur içinde yaşamak. Bunu ancak müzikle anlatabiliriz. Müziğin evrenselliği Kürt halk melodilerinde ve İtalyan aryalarında buluştu" dedi.

Mardin'de 5 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak 1981'de doğan Pervin Çakar, Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra Ankara'daki Gazi Üniversitesi'nde Müzik Eğitimi bölümüne girdi.

Bir süre Ankara Operası'nda sözleşmeli olarak çalışan Çakar, operaya gelen bir İtalyan menajerin sesine hayran kalarak kendisini İtalya'ya davet etmesiyle İtalya'ya taşındı. İtalyan hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursuyla Osimo’da Accademia D’Arte Lirica’da, ardından da Perugia'daki Accademia Musicale Umbria ve Perugia F. Morlacchi Konservatuvarı'nda eğitim aldı.

Dünyanın en saygın opera evlerinden La Scala da dahil olmak üzere İtalya'nın önemli tiyatrolarında ve festivallerinde sahneye çıktı. İtalya ve Türkiye'de çok sayıda ödül alan Pervin Çakar, 2012'de de Fransız Academie Disque du Lyrique “Altın Orfeo” Grand Prix Leyla Gencer ödülüne layık görüldü.