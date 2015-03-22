Demirtaş: Bu Newroz kimin barış istediğini, kimin diktatörlüğe sarıldığını kanıtlamıştır

Halkların Demokrat Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Kazlıçeşme’deki Newroz kutlamalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İzleme Heyetine karşıyım, Dolmabahçe deklarasyonu da yanlıştı" sözlerine tepki gösterdi.

Demirtaş, "Bu Newroz ülkede kimin demokrasi istediğini, kimin diktatörlüğe sarıldığını ispatlamıştır. Bakmayın birilerinin her şeye karşı çıktığına, birilerinin ‘tek adam benim, her şey benden sorulur’ dediğine. Evet sen teksin ve tek kalmaya devam edeceksin. Biz milyonlarız, sen teksin" ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın konuşmasının satır başları şöyle:

İstanbul’da, Kazlıçeşme’de tarihi bir Newroz’a imza atan bu alanı dolduran yüzbinlerin, her birinizin Newroz’u kutlu olsun. Kazlıçeşme’deki bu fotoğraf dün Diyarbakır’daki tarihi Newroz’da Sayın Öcalan’ın mesajının yerine ulaştığını göstermektedir. İnşallah bu Newroz zulüm altında olan, barışa hasret kalmış bütün ezilen halkların barış Newroz’u olacak.

Dünyanın ezilen ama onuruyla direnen bütün halklara, IŞİD barbarlığına direnenlere, İmralı’da Başkan Apo’ya Newroz dolusu selamlar gönderiyoruz. Bizler zorlu bir mücadelenin emekçileri olarak Türkiye’de tarihin yeniden yazılmaya başlandığı bu günlerde artık Newroz heyecanı ve coşkusuyla bu gidişata dur deyip, ülkenin her bir köşesinde kendi istediğimiz gibi bir yaşamı kurmak istiyorsak bunun yolu bellidir. Ezilenler olarak el ele vermekten başka yolumuz kalmadı.

'Sen teksin biz milyonlarız'

Bizi elinde tuttuğu devlet imkanları ile ezmeye çalışanlara karşı birlik olma zamanıdır. Bu Newroz ülkede kimin demokrasi istediğini, kimin diktatörlüğe sarıldığını ispatlamıştır. Bakmayın birilerinin her şeye karşı çıktığına, birilerinin ‘tek adam benim, her şey benden sorulur’ dediğine. Evet sen teksin ve tek kalmaya devam edeceksin. Biz milyonlarız, sen teksin.

Yalnız olmaya devam edeceksin. Zannetme ki bu dünya sana kalacak. Sultan Süleyman’a kalmadı, sana mı kalacak bu dünya. İşte 7 Haziran çocuklarımızın, torunlarımızın bu vatanda nasıl yaşayacağının belirleneceği gündür.

Kardeşçe, kimsenin kimseden korkmadığı, nefret etmediği bir gelecekten yana mı olacağız yoksa tek adam diktatörlüğüne, sultanlığa teslim mi olacağız. Sandıktan çıkan sonuçlar ülkenin barışına hizmet edecek. Ülkeyi yönetenler tahrik edecekler, tahrik etmeye devam edecekler.

'10 madde olmaz, anadil olmaz diyenler, siz istemesenizde barış olacak'

Demokrasiden, barıştan yana hiçbir adım atmayacağız diyorlar. Asla ve asla korkuya, paniğe gerek yok. Ülkeyi yönetenler istemiyor diye savaşacak halimiz yok. Onlar istese de istemese de barışı sağlayacağız. 10 madde olmaz, anadil olmaz diyenler, siz istemeseniz de bu ülkede barış olacak. Biz barışı sizler için yapmıyoruz.

Şu gençler birbirini öldürmesin diye yapıyoruz. Barış senin iki dudağının arasında değil. Barışı arayanlar cumhurbaşkanına bakmasınlar, barış gençlerin gözlerindedir. Silahların, savaşın ve şiddetin devre dışı kalacağı, nihai barışa doğru gittiğimiz şu günlerde umutsuzluğa izin vermeyeceğiz. AKP’yi durdurabilecek tek güç olduğumuz için elbette bize saldıracaklar.

Sabırlı olmamız lazım. Akılla cevap vermemiz lazım. Kışkırtmalarla seçim sürecini sabote etmek isteyenlere asla prim vermeyin. Sizler isterseniz ülkeyi artık yönetebilecek duruma geldiniz. HDP bunun aracıdır. HDP kadınların, ezilenlerin kendini iktidara taşıma aracıdır. Sizler bu iş olur dediğiniz sürece biz size layık olacağız.

'Sandıkları sizin gibi aslanlara emanet edeceğiz ki kediler yakşalmasın'

HDP’nin Türkiye’yi yönetme, AKP diktatörlüğünü durdurma iddiası Türkiye’nin her yerinde katkı buluyor. Daha dün sanatçı ve akademisyenler neden HDP’nin yanında olunması gerektiğini deklare ettiler. Tarihi bir kararın verileceği 7 Haziran’a doğru giderken HDP’nin önünü açacak, barajları yıkıp AKP’yi durduracak gerçek halk gücünün neden desteklenmesi gerektiğini onlar anlatıyorlar. Sandıkları sizin gibi aslanlara emanet edeceğiz ki kediler yaklaşamasın.

Bugüne kadar bize mesafeli olmuş, önyargılı olmuş ya da haklı olarak eleştirisi olmuş kim varsa onlara gitmeniz, onlarla gönül köprüsü kurmanız lazım. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun kardeşçe kucakladığınız herkes HDP’nin yanında yer alacaktır. HDP artık kurtuluşun sesidir. Siz hazırsanız kazanacağız. Önümüzde ne Kenan Evren’in faşist barajları, ne AKP’nin dikta barajları duramaz artık. Halk sel gibi akıyorsa barajlar onu tutamaz artık. Bu topraklardan artık sol bir zafer çıkaracağız.

'Burası da ezilenlerin kenti İstanbul'dur'

7 Haziran aynı zamanda solun, işçinin zaferi olacak. 2015 Newroz’u da halklarımızın tarih yazdığı bir Newroz olarak arkasında derin izler bırakarak yoluna devam edecek. İnşallah 2016 Newroz’unda barış sürecinden değil barışın kendisinden söz edeceğiz. Kazlıçeşme Meydanı bugün bir kez daha tarih yazarak Amed Meydanı’nı kıskandırdı. Onlar da kusura bakmasınlar, burası da ezilenlerin kenti İstanbul’dur.