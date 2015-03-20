Demirtaş: Seçimlere yakın provokasyon yapacaklar, gerekirse bir adım geri atın

HDP lideri Demirtaş, AKP’nin büyük bir rant elde ettiğini ve bunu bırakmamak için seçimlerde her türlü hileye başvurabileceğini söyledi. Seçimlere yakın provokasyon tehlikesine dikkat çeken Demirtaş, “Ya HDP’ye ya da diğer toplumsal hareketlere yükleyebilirler. Gençlerimizi tahrik etmeye çalışacaklar. Gerekirse bir adım geri atmaktan korkmayın. Bunların provokasyonlarına gelmeyeceğiz.” dedi.

HDP lideri Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Şanlıurfa’da düzenlediği Nevruz kutlamalarına katıldı. Sanatçıların halk konseri ile başlayan Nevruz, partililerin konuşması ile sürdü. Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yüklenen HDP lideri, seçime az bir zaman kaldığını ve bu süre içinde çıkabilecek provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. İktidarın her türlü hileye başvurabileceğini anlattı. Demirtaş, “Çılgınlıklar ve provokasyonlar yapacaklar. Bunlar düşmemek için ülkeyi ateşe atma riskini bile göze alırlar. Ülkede provokasyon yapmak isteyenler olabilir. Seçim döneminde, hassasiyetlere saldırılar gerçekleştirebilirler. Ya HDP’ye ya da diğer toplumsal hareketlere yükleyebilirler. HDP’nin asla ama asla bu tür tezgâhlara zemin vermeyeceğini biliyoruz. Herkesin dikkatli olması gerekiyor. Gençlerimizi tahrik etmeye çalışacaklar. Gerekirse bir adım geri atmaktan korkmayın. Sarayın temelleri sallandıkça her türlü provokasyonu göze alabilirler. Bunların provokasyonlarına gelmeyeceğiz.” diye konuştu.

'Senin Kürt sorunun bitmiş olabilir çünkü senin Kürt’ün Mehmet Metiner'

AKP ve sözcülerinin kafasının karışık olduğunu söyleyen Demirtaş, “Kafası karışık olan AKP sözcüleri; sizin gibi gömlek değiştirerek büyümedi siyasetimiz. Biz içinden çıktığımız mücadeleyi inkâr ederek bugünlere gelmedik. Sizin gibi hocamızı satarak buralara gelmedik.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kürt sorunu diye bir şey yok’ sözlerine tepki gösteren Demirtaş, “Cumhurbaşkanı’na kalsa barış zaten gelmiş. ‘Daha ne istiyorsunuz’ diyor. Biz senden bir şey istemiyoruz. Allah bizi ve bizim halkımızı senin gibilerinin eline düşürmesin yeter. Senin Kürt sorunun bitmiş olabilir. Çünkü senin Kürt’ün Mehmet Metiner’dir. Sana bin kere helal hoş olsun. Onları al tepe tepe kullan.” eleştirisinde bulundu. AKP’nin Kürt sorunu üzerinden seçim ve oy hesapları yaptığını ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: “Kürt’ün sorununu çözmek bir tarafa hakarete başladılar. ‘Neyiniz eksik’ diyorlar. Kimin sorunu çözüldü? İşçinin, çiftçinin sorunu mu çözüldü? AKP’nin bize sunacağı hiçbir barış yok. Erdoğan, ‘Neyiniz eksik’ diyor. Sorun çözülmüşse bizim heyetimiz neden İmralı’da, neden barış trenine bine bine geziyorlar? Elbette ki seçim hesapları için yapıyorlar. Temel zihniyetleri budur. Barış sadece silahların susması değil, barış dediğin şey açlığın, yoksulluğun olmadığı, adil yaşamın olması durumudur. Silahların susması ateşkestir, ama barış değildir. Ama hâlâ insanlar öldürülüyorsa, hâlâ insanlar konuştuğu için evlerine baskın yapılıp tutuklanıyor, gazeteciler yargılanıyorsa barış yoktur kardeşim, barış gelmemiştir.”