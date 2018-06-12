MHP'li Adan, Akşener'in “Beni Gülen'le görüştürdü” açıklamasını yalanlamadı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in 1997 yılında Fethullah Gülen’le görüşmesine aracı olduğu şeklindeki iddiayı yalanlamadı. Adan, T24’ün konuyla ilgili sorusuna, “Muhatap olmuyorum ben” cevabını verdi. MHP’li Genel Başkan Yardımcısı, Akşener’i kastederek, “Onun söylediklerini ciddiye almıyorum” diye de ekledi.

TIKLAYIN - Akşener: Beni Gülen'le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı'dır

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Akşener, Oğuzhan Uğur ve ekibinin hazırlayıp sunduğu Youtube kanalı Babala TV’ye konuk olmuş ve 1997 yılında Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan isimle ilgili de konuşmuştu.

“Sağ partiler arasında 'FETÖ' ile 'merhaba' düzeyinde de olsa herkesin bağlantısı olduğunu savunan Akşener, “O dönemde de benim Gülen’le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’dır. Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında” ifadesini kullanmıştı.