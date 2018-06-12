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Akşener: Beni Gülen'le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı'dır

12 Haziran 2018 13:53

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Oğuzhan Uğur ve ekibinin hazırlayıp sunduğu Youtube kanalı Babala TV'ye konuk oldu. Birçok soruya yanıt veren Akşener, 1997 yılında Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan isimle ilgili de konuştu. Akşener, "sağ partiler arasında 'FETÖ' ile 'merhaba' düzeyinde de olsa herkesin bağlantısı olduğunu aktararak, “O dönemde de benim Gülen'le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'dır. Bana FETÖ'cü diyorlar FETÖ'cüler yanlarında” ifadesini kullandı.

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