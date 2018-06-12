Akşener: Beni Gülen'le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı'dır

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kendisini 1997'de Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan ismin MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan olduğunu söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Oğuzhan Uğur ve ekibinin hazırlayıp sunduğu Youtube kanalı Babala TV’ye konuk oldu. Birçok soruya yanıt veren Akşener, 1997 yılında Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan isimle ilgili de konuştu. Akşener, "sağ partiler arasında 'FETÖ' ile 'merhaba' düzeyinde de olsa herkesin bağlantısı olduğunu aktararak, “O dönemde de benim Gülen’le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’dır. Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında” ifadesini kullandı.

"Abdulalh Gül'ün aday olmasını isterim. Hiçbir sakıncası yok" diyen Akşener, "100 imzayla aday çıkar, Saadet Partisi aday gösterir. Ama şöyle bir şey oldu. CHP, HDP, İyi Parti, Saadet partisi bir araya geliyoruz ve Sayın Abdullah Gül'ü aday gösteriyoruz. Benim karşı çıktığım şey buydu" dedi.

Her partinin kendi adayını çıkarmasını 25 Ekim'den beri savunduğunu ifade eden Akşener, "Ekmelettin vakasında yaşadıklarımız ortada. Tayyip rakiplerini kendi seçer. Koyar bir çuvalın içine başlar tekme atmaya. Yumruk da değil tekme atar. Böyle özel bir sistemi var. Bunun bozulmasının yolu çoklu adaydır" diye konuştu.

Öte yandan Akşener, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmadığı takdirde 2. tur diye bir şeyin de konuşulmayacak olduğunu savundu.

Kendisine yöneltilen, "Neden kendine muhalif olan birini partide görüyoruz da daha öcne yanında olan isimleri listede göremiyoruz? Yusuf Halaçoğlu gibi isimler yok" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Yusuf Halaçoğlu kendi istemedi. izmir istedi ailesini oraya taşımış. Kendisi Kayseri milletvekili. Kayseri birinci sırayı bizzat ben ona söyledim. O da 'Ya İzmir ya da hiç' dedi. 'Abi genel başkan yardımcıları var. Seni dördüncü sırtaya koyabiliyorum' dedi. O da "O zaman istemiyorum dedi.' Şu anda parti için harıl harıl çalışıyor. Ben kazandıktan sonra bakan olur" dedi.