MHP'den yeni üniversiteye giriş sistemine tepki: Böyle rezalet görülmedi

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, YÖK’ün açıkladığı yeni üniversite sınav sistemine tepki gösterdi. Adayların ilk sınavın sonucu belli olmadan ikinci sınava girecek olmasını eleştiren Usta, "Böyle bir rezalet görülmedi. Bu yanlıştan vazgeçmek lazım" dedi.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz’ın haberine göre MHP’li Usta, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, sınav sisteminin “Cumhurbaşkanı söylediği anda” değiştirilmesinin hata olduğunu söyledi.

Usta, “Bir defa, bu işin yapılış şeklinde bir hata var. Sayın Cumhurbaşkanı kalkıyor, bir televizyon programında ‘Ben TEOG’u kaldırdım’ diyor. Kaldırdığı sistemin yerine ne getireceğini şu anda hala otoriteler tartışıyor, eğer onlara otorite demek mümkünse. Yani böyle bir sistemi, bir anda, bir Cumhurbaşkanı bunu bu şekilde söylediği anda; yani Başbakan, Milli Eğitim Bakanı ve milli eğitimle ilgili herkesi aslında çizmiş oluyor; bunu da görmek lazım” diye konuştu.

“Nereden bakarsanız bakın yanlış”

“2 milyon öğrenciyi ilgilendiren konuda paldır küldür bir karar almak ciddi ölçüde belirsizlik yaratıyor” diyen Erhan Usta, adayların ilk sınav sonucu belli olmadan ikinci sınava girecek olmalarının “rezalet” şeklinde değerlendirdi. Usta, konuşmasına şöyle devam etti:

“Şimdi, tek günde yapılacak. Güya ‘İki sınavdan kurtarıyoruz’ diyoruz fakat tek güne iki sınav konuluyor. Şimdi, birinci sınavda barajı aşanlar ikinci sınava girecek. Bir saat içerisinde sınav sonuçları belli olmayacağına göre ne olacak? Birinci sınav sonucu açıklanmadan öğrenci kendi kanaatine göre ‘Ha, benim birinci sınavım iyi geçti, birinci sınavı geçmiş olabilirim, ikinci sınava girerim’ diyecek, bu şekilde bir sınava girecek. Böyle bir rezalet görülmedi. Ya, buna bir bakmak lazım, bu yanlıştan vazgeçmek lazım. Yani zaten bir içerik değişikliği yok, yapılan değişiklik şekilsel bir değişiklik. Yani şekilsel değişiklik yaptıkça da daha kötü bir şey yapılıyor. Ha ‘İçerik değişikliği var’ deniliyorsa o zaman milli eğitim gibi bir sistemde bu kadar çok içerik değişikliği olmaz. Nereden bakarsanız bakın, yapılan yanlıştır, bu yanlıştan dönülmesi lazım, öğrencilerimizi daha fazla tedirgin etmeyelim.”