Üniversiteye girişte sistem değişti; işte soru sayısından sınav süresine tüm detaylar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye girişi sınavının adının değiştini belirterek, "2018-2019'da sınavın yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'dır" dedi. Saraç, yeni sistemde aksayan tarafları giderecek ve öğrenci üzerindeki stresin azaltılmasını hedefleyen bir sistemin gerekli olduğunu söyledi. Saraç daha önce de değindiği sınav sürecinin dört aya yayılmasının sonlanacağını sınavın bir hafta sonunda bitirileceğini söyledi. Sınavda ayrıca MEB müfredatı esas alınacak.

Sınavların haziran ayında 2 oturum halinde yapılacağını ifade eden Saraç, "Sınavlar Haziran ayında bir hafta sonunda 2 oturumda yapılacak, soru sayısı 80 olacaktır" diye konuştu.

'15 Dakika' kuralına da değinen Saraç, "Sınava giriş saati konusunda biraz daha esnek olunacak, ÖSYM ile konuyu görüştük" açıklamasında bulundu.

Saraç, 200 puan ve üzeri alan adayların puanlarının geçerlilik sürelerinin iki yıl olacağını da söyledi.

Puan türleri azalacak, türkçe ve matematiğin önemi artacak

Saraç ayrıca 18 olan puan türü sayısının da düşürüleceğini söyledi. Bu noktadaki en önemli değişiklik ise Türkçe ve Temel Matematik alanları bütün puan türleri için önem arz edecek.

İki ayrı oturum

"Adaylar iki ayrı teste katılacak. İlk oturum Türkçe ve Temel Matematikten oluşacak" diyen Saraç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınav Haziran ayında bir hafta sonu yapılacak. İkinci oturum aynı gün öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri sınavları yapılacak.

Dil sınavı ise Pazar günü uygulanacak. Yabancı Dil'de soru sayısı 80 olarak belirlenmiş durumda.

Birinci oturum bütün adaylar için zorunlu olacak ve sorular MEB'in ortak müfredatından oluşacak. İlk oturumda 40 Türkçe, 40 Matematik sorusundan oluşacak. İlk oturumdan sonra adaylar için öğlen arası verilecek. Türkçe ve Matematik sorularının ağırlığı eşit olacak. İlk oturuma giren adaylar ön-lisans bölümlerinden tercih yapabilecek. Tercih için adayların en az 150 puan alması gerekiyor.

İlk oturumdan 180'den fazla puan alan adaylar lisans bölümlerinden tercih yapabilecek. Temel Yeterlilik Testi'nden alınan 200 puanın 2 yıllık geçerliliği olacak.

İkinci oturum

İkinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya'dan 40, Sosyal Bilimleri 40, Matematik 40 ve Fen Bilimleri 40 sorudan oluşacak. Oturumların süresi daha sonra belirlenecek.

İkinci oturumda Sözel Bölümler için Edebiyat-Coğrafya'nın yüzde 50 Sosyal Bilimlerin yüzde 50 ağırlığı olacak. Sayısal için Matematik yüzde 50, Fen Bilimleri yüzde 50, Eşit ağırlıkta da Matematik ve Türkçe yüzde 50 ağırlıklara sahip olacak.

Lisans yerleştirme puanı hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi'nin ağırlığı yüzde 40 ikinci oturumun ağırlığı yüzde 60 olacak. "