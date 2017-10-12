YÖK'ün kuruluşundan bu yana üniversiteye girişte sistem kaç kez değiştirildi?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamasıyla birlikte üniversiteye geçiş sistemi, bugün 6'ncı kez değiştirilmiş oldu. Saraç'ın açıklamasına göre, yeni sistemde aksayan taraflar giderilecek ve öğrenci üzerindeki stres azaltılacak. Sınavda ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı esas alınacak.

Söz konusu değişiklik, birçok öğrenci ve veli tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkilerin arkasında, "Bir sistem, kaç kere değiştirilir?" sorusu vardı.

Peki, YÖK tarihinde üniversiteye geçiş sistemi kaç kez değiştirildi?

2547 sayılı "Yükseköğretim Kanunu" kapsamında 36 yıl önce kurulan YÖK, sistemde ilk değişikliği 1981 yılında yaptı. Getirilen "iki aşamalı sistem" ile öğrenciler nisan ve haziran aylarında girdikleri sınavların sonucuna göre üniversitelere yerleştirildi. Nisan ayında yapılan sınavın adı "ÖSS", haziran ayında yapılanınki ise "ÖYS" idi.

- 1987 yılından itibaren yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerin belli alanlarda toplayan adaylara, sınavda belirli testleri cevaplama olanağı tanındı.

- 1999 yılında iki basamaklı sınavın haziran ayındaki ikinci basamağı olan ÖYS kaldırılarak üniversiteye giriş sistemi tek bir sınav haline getirildi. Yine aynı yıl, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) uygulamasıyla, öğrencilerin lise alanlarına göre yüksek öğretime geçişi sağlandı.

- 2006 yılında yapılan değişikliğe göre de adaylar, ortak alan ve alan testleri olmak üzere iki bölümden oluşan test sorularına yanıt verdiler. O dönemki sorular ÖSS tipinde hazırlanmış olup bir kısmı da bütün lise müfredatını kapsayacak şekilde hazırlandı.

- 2007 yılında YÖK, üniversiteye girişte 2009'da uygulanmak üzere yeni bir sınav sistemi önerisinde bulundu.

- 2010 yılında uygulamaya konulan yeni sistemin adı Yükseköğretime Geçi Sınavı (YGS) oldu. Artık ÖSS kalkmış, 1999 öncesinde uygulanan iki basamaklı sınav sisteminin bir benzerine geri dönülmüştü.

YGS'den belirli bir puan alan adaylar ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girebilecekti. Ayrıca meslek liseleri YGS puanıyla da tercih yapabiliyordu. Meslek liselerine yönelik kat sayı uygulaması da 2011 yılında kaldırıldı.

ÖSYM 2010 yılındaki sınav sistemi değişikliğini şöyle tanımladı:

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Birinci Aşama) ; Ortaöğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı sınavın birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”, ortaöğretimi başarı ile tamamlayan ve yükseköğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınav olup bu sınavla,

a) Açık öğretim programları ile örgün ön lisans programlarına yerleştirilmesinde esas alınacak olan başarı puanı;

b) Lisans programlarına yerleştirme amacıyla yapılacak “Lisans Yerleştirme Sınavları”na girebilmek için aranan asgari başarı puanı belirlenir.

Lisans Yerleştirme Sınavları (İkinci Aşama); “Lisansa Yerleştirme Sınavları”, adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açık öğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavlardır.

Lisansa Yerleştirme Sınavları;

Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1),

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS 2),

Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1 Sınavı (LYS 3),

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe grubu) Sınavı (LYS 4),

Yabancı Dil Sınavı (LYS 5)

Olmak üzere beş alanda, Haziran ayında iki hafta sonunda ve ayrı ayrı oturumlarda yapılır.

______________________________________________________________

Bu haber ÖSYM ve YÖK'ün resmi internet sitelerinde yer alan bilgilerden derlenmiştir.

TIKLAYIN I Üniversiteye girişte sistem değişti; soru sayısından süresine işte tüm detaylar