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MHP'den yasa teklifi: İsrail terörist devlet kabul edilsin

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın sunduğu teklifin gerekçesinde, ateşkes ve anlaşmalara rağmen bitmeyen saldırılar gösterildi

24 Kasım 2014 20:51

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın TBMM Başkanlığı'na "İsrail'in Türkiye Tarafından Terörist Devlet Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi" sundu. Türkkan'ın teklifinin gerekçesinde; Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya İsrail tarafından uluslararası sularda müdahalede bulunulduğunu, Mavi Marmara gemisinde bulunan 9 Türk'ün İsrailli komandolar tarafından öldürüldüğü anımsatıldı.

Ali Hakan Der'in Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, İsrail'in 1948 yılında kurulmasıyla başlayan İsrail-Filistin savaşının barış çabaları, ateşkes ve anlaşmalara rağmen dinmek bilmediği, İsrail'in düzenlediği terör saldırılarında binlerce Filistinli'nin hayatını kaybettiği ifade edilen gerekçede, şöyle devam edildi:

"İsrail, Filistin'e düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef almış, çoğu kadın ve çocuk birçok Filistinli İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Son olarak İsrail, 7 Temmuz 2014 tarihinde Gazze'ye hava ve denizden saldırılar başlatmış, 17 Temmuz 2014 tarihinde de karadan saldırıya geçmiştir. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 1.363'e yükselmiş, 7.680 kişi yaralanmıştır. Devam eden saldırılar neticesinde ölü ve yaralı sayısı artış göstermektedir. Bunlar göz önüne alındığında İsrail'in işlediği bu suçun terör kavramına tam anlamıyla uyduğu ve çocuk yaşlı, erkek kadın demeden birçok insanı saldırılarda öldüren İsrail Devleti'nin Türkiye tarafından terörist devlet olarak tanınması gerektiği yadsınamaz bir gerçektir."

 

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