MHP'li Lütfü Türkkan: Türk kimliği yok edilmek istendiği için mi Diyarbakır seçildi?

Hülya Karabağlı / Ankara

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile Diyarbakır’daki buluşmasına MHP kanadındaki eleştiriler sürüyor. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Türkkan, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti neden hiçe sayıldı’ diye sordu. “Demokratikleşme Paketi çerçevesinde son dönemde sistematik bir şekilde yapılan Türk kimliğinin yok edilmek istenmesi, Kürt kimliğinin öne çıkarılmak istenmesinin bir sonucu mu dur” dedi. Türkkan’ın soruları şöyle:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Kasım 2013 tarihinde bazı toplu açılışlar yapmak ve toplu nikah törenine katılmak üzere Diyarbakır’a gideceği açıklanmış, Başbakan’ın Diyarbakır’daki programı kapsamında ayrıca Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile de görüşeceği belirtilmiştir. Bu görüşmenin Ankara yerine Diyarbakır’da yapılacak olması açıklamaya muhtaç bir konudur.

-Başbakan Erdoğan’ın Mesut Barzani ile yapacağı görüşme için hangi gerekçe ile Ankara yerine Diyarbakır seçilmiştir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkenti neden hiçe sayılmıştır?

-Görüşme yeri olarak Diyarbakır seçilerek bir mesaj mı vermeye çalışılmıştır, Diyarbakır'ı BOP'ta merkez yapma hedefinin sürdüğü mesajı mı verilmektedir?

-Başbakan Erdoğan-Barzani görüşmesinin Diyarbakır'da yapılacak olması Hükümet'in Demokratikleşme Paketi çerçevesinde son dönemde sistematik bir şekilde yapılan Türk kimliğinin yok edilmek istenmesi, Kürt kimliğinin öne çıkarılmak istenmesinin bir sonucu mudur?