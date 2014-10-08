MHP’li Türkkan: Türkiye'de gizlice OHAL mi ilan edildi?

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya “Türkiye’de gizli bir OHAL mi ilan edilmiştir” diye sordu.

Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde “OHAL bizim dönemimizde kaldırıldı” sözleriyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı olup olmadığını da sordu.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde yaşanan olayları TBMM gündemine taşıdı.

Türkkan’ın TBMM Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

“Kobani diye adlandırılan bölgeye yönelik IŞİD saldırılarının protesto edildiği eylemlerde Türkiye’nin dört bir yanı kan gölüne dönmüştür. Çıkan olaylarda yirmiye yakın kişinin öldüğü iddia edilmektedir. Çok sayıda kişi yaralanmıştır. Özellikle bazı doğu ve güneydoğu illerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelleri yakılmış, tahrip edilmiştir. 6 şehirde ve bazı ilçelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, Diyarbakır’a yapılacak uçuşların iptal edildiği öne sürülmüştür. Asker olayların ayyuka çıktığı il ve ilçelerde kontrolü ele almıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde “OHAL’İ biz kaldırdık” demesinin ardından Türkiye’de adeta adı konmayan bir OHAL ilan edilmiştir.

1-IŞİD saldırılarının protesto edildiği eylemlerde kaç kişi hayatını kaybetmiştir?

2- Bayram süresince çıkan olaylarda yaralananların sayısı kaçtır? Hayati tehlikesi olanlar var mıdır?

3-Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün heykellerine yapılan saldırılarla ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır? Bu anlamda gözaltına alınan kişiler var mıdır? Varsa kaç kişidir?

4-Türkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edilen il ve ilçe sayısı kaçtır? Bu yasağa harfiyen uyulmakta mıdır?

5 Son yaşanan olaylardan sonra Türkiye’de adı konmamış bir OHAL mi ilan edilmiştir?

6-Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde sarf ettiği “OHAL bizim dönemimizde kaldırıldı” sözlerinin dayanağı nedir? Bu yönde bir Bakanlar Kurulu kararı var mıdır?"