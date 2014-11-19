İsrail'de savaş çığlıkları



Kudüs'ün muhafazakâr Yahudi mahallelerinden Har Nof'taki bir sinagoga gerçekleştirilen saldırının ardından kameraların karşısına çıkan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, eylemcileri insan kılığına girmiş hayvanlar olarak nitelemiş ve İsrail devletinin yanıtının çok sert olacağını ifade etmişti. Diğer İsrailli yetkililer de sert açıklamalardan kaçınmıyor. Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmud Abbas’ı terörist olarak nitelendiren İsrail Ekonomi Bakanı Naftali Bennett, ülkesinin Ortadoğu diplomasisi ilüzyonu ile uğraşırken, Filistinlilerin tahrik ve terörle saldırıya geçtiklerini ve bu terörün yalnızca beton bariyerlerle durdurulamayacağını savundu. Naftali, Abbas'ın İsrail’e savaş ilan ettiğini ve kendilerinin de buna aynı şekilde cevap vermeleri gerektiğini ifade etti.

"Silahlarınızı yanınıza alın"

Yaptığı açıklamalarda savaş söylemini kullanan bir başka yetkili ise Kudüs Emniyet Müdürü Arie Amit oldu. İsrail radyosuna konuşan Amit açıkça halkı silahlanmaya davet etti. Silah sahibi her vatandaşın bu silahını kemerine takmasını ve ruhsatını da cüzdanına koymasını isteyen Amit, kimsenin bu sebepten dolayı mahkemelerden korkmasına gerek olmadığını dile getirdi. Amit, İsrail'in bir savaşın içinde olduğunu ve halkın tabancaları ile her yerde polise yardımcı olması gerektiğini savundu.

İsrail'de daha itidalli olunması yönünde çağrılar yapan resmi görevliler de var ancak oluşan atmosferde onların söylemleri oldukça cılız kalıyor. Diğer yandan Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmud Abbas da sinagog saldırısını açık bir dille kınadı. Abbas, sivillere yönelik bu tarz eylemlerin istisnasız bir biçimde yanlış olduğunu ifade etti.

"Sertlik sürdükçe barış olmaz"

Tüm bu şiddet rüzgarları içinde tansiyonu düşürmeye yönelik çabalar da sürdürülüyor. El Cezire televizyonuna konuşan Filistinli Siyaset Bilimci Müheyner Ebu Seda bu çabaların İsrail'in sertliği sebebi ile etkisiz kaldığını savunarak, İsrail'in Filistinlilere karşı agresif tavrı devam ettiği sürece, Mescid-i Aksa’ya saldırdıkça, evleri yıkıp Yahudiler için yerleşim yerleri inşa ettikçe, gerginliğin azalmayacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon da sinagog saldırısını ‘alçakça' olarak nitelendirerek Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, İsrail güvenlik güçleri ile Filistinli gençler arasında yaşanan çatışmaları eleştirdi.