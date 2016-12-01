MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ "Anayasa değişikliği teklifinde fire olur mu?" sorusunu cevapladı

MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle beraber anayasa değişikliğine dair açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım'ı istifaya davet etti. "Başkanlık sistemine ilişkin teklifin Genel Kurul'daki oylamasında AKP'den fire bekleyip beklemediğinin" sorulması üzerine Özdağ, milletvekillerinin sağduyulu davranacağını belirtti. Bu oylamanın gizli yapılacağını kaydeden Özdağ, "Milletvekillerinin gizli oylamada vicdanına dayanarak, oy kullanması neticesinde, parlamenter sistemin kendisini koruyacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yapılması için çalışıldığını aktaran Özdağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Eğer başkanlık sistemi gelmezse Türkiye bölünür" açıklaması üzerine Twitter'dan Başbakanı istifaya davet ettiğini, Yıldırım'ın avukatının başvurması üzerine, mahkemenin Tweet'ini kaldırması yönünde karar aldığını bildirdi.

Gaziantep Milletvekili Özdağ "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Türk ordusu Esad'ın hükümranlığına son vermek için Suriye'ye girmiştir.' açıklaması, ileride Türkiye'nin önüne, uluslararası hukuk çerçevesinde muhakkak getirilecektir ve Türkiye'nin başını ağrıtacaktır" dedi.

MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Türk ordusu Esad'ın hükümranlığına son vermek için Suriye'ye girmiştir.' açıklaması, ileride Türkiye'nin önüne, uluslararası hukuk çerçevesinde muhakkak getirilecektir ve Türkiye'nin başını ağrıtacaktır." dedi.

Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerde her iki yılda bir kasım ayında, öğrenci konseyi başkanlık seçimlerinin yapıldığını anımsattı. Kendisine gelen bilgilere göre, milliyetçi öğrencilerin kazandığı üniversitelerde, tarafsız olması gereken üniversite yönetimlerinin AKP lehine partizanca davrandığını ve milliyetçi öğrencilerin seçimlere katılması, aday olması ve oy kullanmalarının baskılarla manipüle edildiğini öne süren Özdağ, milliyetçi öğrencilerin öğretim üyelerince tehdit edildiğini belirtti. Üniversitelerde öğrenci konseyi seçimlerinde olanların, aslında Türkiye'de olanlardan çok farklı olmadığını öne süren Özdağ, "Baskı ve yıldırma ile seçim kazanma..." diye konuştu.

İki fotoğraf gösteren Özdağ, "Yer Antalya Üniversitesi. Yer aynı, milliyetçi öğrenciler konsey odasında oturuyorlar, arkada Atatürk fotoğrafı var, bu da AKP'li aday, aynı oda Atatürk'ün resmi gitmiş, masanın üzerine Erdoğan'ınresimleri gelmiş." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 sonrasında izlediği yanlış Suriye politikasının sonuçlarını, Türk ordusunun, Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde kan ve can vererek ortadan kaldırmaya çalıştığını öne süren Özdağ, "Bu coğrafyada sadece Türk ordusu yok, ABD, Rus, İngiliz, Fransız özel kuvvetlerinin varlığını biliyoruz, Hizbullah ve Mossad var, PKK ve IŞİD de terör eylemlerine devam ediyor." dedi.

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türk ordusu, Esad'ın hükümranlığına son vermek için Suriye'ye girmiştir." açıklamasının siyaseten ve devletler hukuku açısından sorumsuz açıklama niteliği taşıdığını ileri sürerek,bunun ileride Türkiye'nin önüne, uluslararası hukuk çerçevesinde muhakkak getirileceğini ve Türkiye'nin başının ağrıyacağını kaydetti.

Özdağ, bu açıklamanın da doğru olmadığını, Türk ordusunun Esad'ı devirmek için Suriye'ye girmediğini vurgulayarak, "Erdoğan, daha sonra bu açıklamasını geri almak zorunda kaldı. Erdoğan'ın bu şekilde konuşması savaşalanındaki askerin işini kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yapılması için çalışıldığını aktaran Özdağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Eğer başkanlık sistemi gelmezse Türkiye bölünür" açıklaması üzerine Twitter'dan Başbakanı istifaya davet ettiğini, Yıldırım'ın avukatının başvurması üzerine, mahkemenin Tweet'ini kaldırması yönünde karar aldığını bildirdi.

Ümit Özdağ, Başbakan Yıldırım'ı bir kez daha istifaya davet etti. "Başkanlık sistemine ilişkin teklifin Genel Kurul'daki oylamasında AK Parti'den fire bekleyip beklemediğinin" sorulması üzerine Özdağ, milletvekillerinin sağduyulu davranacağını belirtti. Bu oylamanın gizli yapılacağını kaydeden Özdağ, "Milletvekillerinin gizli oylamada vicdanına dayanarak, oy kullanması neticesinde, parlamenter sistemin kendisini koruyacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.