Anayasa değişikliği teklifi haftaya TBMM'de: Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi kesilmeyecek

Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri kapsamında Çankaya Köşkü'ne çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. Başbakan Binali Yıldırım "MHP'yle mutabık kalınan anayasa değişikliği teklifini haftaya Meclis'e sunacağız" dedi. Yıldırım, anayasa değişikliğinde yer alan en önemli maddelerden birini açıkladı. Başbakan Yıldırım, "Değişiklikte seçilirse cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği devam edecek" dedi. Değişik teklifinin 330 veya daha fazla oyla kabul edilmesi halinde 60 güne kadar referanduma gidileceğini hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Mevcut durumun anayasa ile uyumlu hale gelmesi, icra ve yasamanın yetkilerinin sınırlarının çok daha net bir şekilde belirlenmesi, parlamentonun güçlenmesi, icranın istikrarı ve güveni sağlayacak tesisi için bu şekilde değişiklik elbette ki geleceğimiz için çok yerinde bir karar olacak" görüşünü dile getirdi. Toplantıda kısa bir açıklama yapan Devlet Bahçeli de "Sayın Başbakanımızla zaman zaman bir araya gelerek ortak uzlaşı noktasında çaba sarf edilmiştir. Bugünkü görüşmemiz de son değerlendirmeler ışığında olumlu geçmiştir. İnşallah TBMM'ye bir metin sunulmuş olacaktır. Bu metin, artık TBMM'nin değerlendirmesi ışığında sonuçlandırıldığı takdirde hayırlı sonuçlar vereceğini temenni ediyorum" dedi.

Görüşme sonrası konuşan Yıldırım ve Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Devlet Bahçeli:

"Sayın Başbakanımızla zaman zaman bir araya gelerek ortak uzlaşı noktasında çaba sarf edilmiştir. Bugünkü görüşmemiz de son değerlendirmeler ışığında olumlu geçmiştir. İnşallah TBMM'ye bir metin sunulmuş olacaktır. Bu metin, artık TBMM'nin değerlendirmesi ışığında sonuçlandırıldığı takdirde hayırlı sonuçlar vereceğini temenni ediyorum."



Başbakan Binali Yıldırım:

Anayasada sınırlı değişiklik yapılması konusu bir süredir memleketimizin gündemindedir. Birlikte yürüttüğümüz müzakereler belirli bir olgunluğa erişmiştir. Son gözden geçirilmeler de yapılacak ve önümüzdeki hafta inşallah AK Parti olarak anayasa değişikliği teklifimizi sunmuş olacağız. Tabii ondan sonraki iş meclisimizin iradesidir. Mecliste 330'u aşan bir kabulle geçmesi gerekiyor ki ondan sonra referandum süreci başlasın. Referandum süreci de milletin kararıdır. Ülkemiz milletimiz için inşallah hayırlı bir karar olacaktır diye düşünüyoruz. Biz niyet hayr, akıbet hayr anlayışıyla hareket ettik. Ülkenin gündeminin artık sistem tartışmasıyla zaman kaybetmesini istemiyorum, yapılmak istenen değişiklik bellidir. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çıkmaza girmesiyle birlikte cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesi anayasaya girmiş ve ondan sonraki seçimlerde de cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin doğrudan seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Mevcut durumun anayasa ile uyumlu hale gelmesi, icra ve yasamanın yetkilerinin sınırlarının çok daha net bir şekilde belirlenmesi, parlamentonun güçlenmesi, icranın istikrarı ve güveni sağlayacak tesisi için bu şekilde değişiklik elbette ki geleceğimiz için çok yerinde bir karar olacak.

Soru: Ayrıntıları da merak ediyoruz, cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi üyelikle mi sınırlı olacak?

Değerli arkadaşlar, bu değişiklikte cumhurbaşkanının eğer seçilirse partisiyle ilişiği devam edecek. Yapılan en önemli değişiklik budur. Mevcut anayasada partisiyle ilişiği kesiliyor hükmü var, yeni düzenlemeyle devam edecek

AK Parti'nin vereceği teklifte MHP'nin imzası olacak mı?

Hayır, AK Parti kendi teklifi olarak sunacak. MHP'nin de mutabık kaldığı bir metin olacak. Dolayısıyla meclis görüşmelerinde buna göre de işlem görecek.

Son gözden geçirmelerden bahsettiniz...

Bu detaylarla milleti meşgul etmeyelim, usül, şekil, yazım olarak bazı konuların gözden geçirilmeye ihtiyacı var. Bir iki gün içerisinde de arkadaşlarımız bunları, sayın genel başkanın ve bizim bakış açımızı göz önüne alarak tamamlamış olacak.

Referandumdan sonra seçim yapılacak mı?

Seçim kanunun anayasada yeri yok, bütün detaylar açıklandığında ne var ne yok vatandaşlarımız bunu bilecekler. Biz demokratik düzenin unsurlarıyız, gizli saklı bir şey olmaz. Her şey milletin gözü önünde olmaktadır. Tabii ki meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra, 60 gün içerisinde referandum öngörülüyor. Meclis çalışmalarının tamamlanmasından sonra 60 gün süre daha ilave edebilirsiniz, yazın başında inşallah böyle bir durum olabilir. Seçim diye bir şey söz konusu değil. Vatandaş artık işine baksın. Milli sorunumuz haline gelen FETÖ terör örgütüyle içeride dışarıda mücadele etmek gibi bir işimiz de var...



