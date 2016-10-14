MHP'den CHP'ye 'yedek lastik' tepkisi: Kendileri PKK'nın don lastiğidir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisini eleştiren CHP'li Selin Sayek Böke'ye, "Kendisi, sayın Genel Başkanımıza ve partimize izansızca laf atmaktadır. Kendileri PKK’nın 'don lastiği' oldukları için dünyayı öyle algılamaları ve partimize lastik yakıştırması yapmaları tamamıyla bilinçaltlarının dışa vurumudur" diye karşılık verdi.

Başkanlık tartışmaları hakkındaki açıklamaları nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Bahçeli'ye "Saray'ın yedek lastiği" ifadelerini kullanmıştı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: "Diğer bir siyaset kuklası CHP’li Selin Sayek Böke, Sayın Genel Başkanımıza ve partimize izansızca laf atmaktadır. Kendileri PKK’nın 'don lastiği' oldukları için dünyayı öyle algılamaları ve partimize lastik yakıştırması yapmaları tamamıyla bilinçaltlarının dışa vurumudur.

CHP, MHP’nin siyasetini sorgulayacağına 'ailece HDP’ye oy verdik' diyen dönemin Genel Başkan Yardımcısını sorgulamalıdır. Bebek katilinin posteri altında yürüyüşe katılan milletvekilini ve şu anda kelle koltukta PKK ile mücadele eden polisimize ve askerimize suç duyurusunda bulunan bir diğer Genel Başkan Yardımcısını sorgulamalıdır.

"Arjantinli maceracı serseri Che Guevara"

Milliyetçi Hareket Partisi; Türkiye ve Türk milleti için vardır. Biz sorumlu ve millî muhalefetimizi yine yapacağız; ama siyasi mücadelenin ahlaki ve vicdani dengeden mahrum olmasına izin vermeyeceğiz. Bu devlet bizimdir. Bu millet biziz. CHP’liler ya PKK leşlerine ağıtlar yakar ya da Che tişörtleriyle Meclis’te gösteri yapmaya kalkışır. Milliyetçilik, Bolivya dağlarında öldürülen Arjantinli maceracı serseri Guevara için zırlayıp da sıra Kazak kahramanı Osman Batur’a gelince susmak hiç değildir. CHP zihniyeti bunu anlayamaz.

Bu sebeple CHP’nin sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın adını ağızlarına alırken iyi düşünmelidir. Milliyetçi Hareket’e bu konularda dil uzatmak sicili bozuk, sabıkası kabarık zihniyetlerin haddi ve hakkı değildir."