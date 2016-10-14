CHP'den Bahçeli’ye ağır tepki: Saray’ın yedek lastiği!

Başkanlık tartışmaları hakkındaki açıklamaları nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Bahçeli'ye "Saray'ın yedek lastiği" dedi.

Böke, MYK sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarıyla gündemin ana maddesi olan başkanlık sistemine de değinen CHP’li Böke, MHP’yi ve Bahçeli’yi Saray’ın yedek lastiği olarak nitelendirdi.

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında başkanlık tartışmalarına değinerek, "Anayasa değişiklik teklifi ya 367'yi aşarak kanunlaşacak, ya da 330'un üzerinde kalarak referanduma sunulacaktır. MHP her karara saygılıdır." demişti.

Binali Yıldırım: Teşekkür ediyoruz

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye grup toplantısındaki başkanlık sistemine ilişkin sözleriyle ilgili olarak teşekkür etti. Yıldırım, "AKP olarak uzun süredir hazırız, bu konudaki adımlarımızı da derhal atacağız. Meclis'e gideceğiz. Gelin bunu milletin önüne koyalım, 15 senedir konuşuluyor yeni anayasa, yeni anayasa her seçim öncesi sakız gibi konuşuluyor. Artık milletin önünden bunu çekelim. Biz Bahçeli'nin çağrısını aynen kabul ediyoruz, biz kısa sürede yeni anayasa çalışmamızı Meclis'e getireceğiz" ifadesini kullandı.

Kurmaylardan düzeltme: Referandum önerisi olmadı; parlamenter sistemden yanayız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ya Erdoğan Anayasa’nın öngördüğü Cumhurbaşkanlığı yetkilerine çekilsin, ya da getirin Başkanlık sistemini Meclis’e oylayalım” sözlerine düzeltme geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, "Bahçeli’nin referandum önerisi olmadı; MHP parlamenter sistemden yanadır" dedi.