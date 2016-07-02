MHP'li muhalifler: Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürüp kurultayı toplayacağız

Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın girişimiyle genel başkan adayları Meral Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın, Yüksek Seçim Kurulu'nun "MHP kurultayı 10 Temmuz'da toplanamaz" kararı vermesinin ardından bugün Ankara'da bir araya geldi. Toplantı sonrası ortak yazılı açıklama yayımlayan muhalifler, "Hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Karşılıklı güven içinde ortak hareket edeceğiz. Kurultayı en kısa sürede toplayacağız" dedi. Adaylar, 11 Temmuz'da tekrar bir araya gelme kararı aldı.

Oğan: Buralardan beşinci parti çıkmaz

Genel başkan adayları toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, "Beşinci parti" iddialarını sorması üzerine Sinan Oğan, "Buralardan beşinci parti çıkmaz. Buralardan Milliyetçi Hareket Partisinin kurultayını yapması ve bir genel başkan seçmesi çıkar, onun dışında bir şey çıkmaz" diye konuştu.

Oğan, "Bizim bütün çabamız, bütün gayretimiz kasım ayında AKP'nin erken bir seçimle Milliyetçi Hareket Partisi'ni hazırlıksız yakalamasını engellemektir. Bu sebeple de neyin pahasına olursa olsun bu kurultayın yapılacağından kimse şüphe etmesin. Hiç kimse koltuğunda 2018'e kadar rahat oturamayacak" değerlendirmesinde bulundu. Koray Aydın da, "Yeni plan, yeni yol haritasını mı konuşacaksınız?" sorusuna, "Değerlendirme yapacağız. İleriye dönük işlemle ilgili bir görüşme yapmayacağız" karşılığını verdi.

Özdağ, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, "Meral Hanım, Koray ve Sinan Bey hep birlikte buluşacağız. Ramazan Bayramı sonrası kurultaya ilişkin izleyeceğimiz yol haritasını değerlendireceğiz. Bundan sonra da ortak hareket edip-etmeme konusunda karşılıklı görüş alış-verişinde bulunacağız. Ortak hareket edip kongreyi toplamak istiyoruz" dedi.

MHP genel başkan adaylarından Meral Akşener yazılı açıklamasında, 10 Temmuz Kurultayı'nın yapılamayacağına ilişkin yargı kararlarını ve Genel Merkez yönetimini eleştirdi. Meral Akşener 19 Haziran Kurultayı'na karşı alınan tedbir kararının hukuksuz olduğunu savundu. Akşener karara itiraz ettiklerini ancak, kendilerine 10 Temmuz'a kadar hiçbir evrak ya da dilekçenin ciddiye alınmayacağının ifade edildiğini belirtti.