MHP’li muhaliflerden mahkemeye yeni başvuru

MHP'li muhalifler, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Çağrı Heyeti'nin topladığı 19 Haziran'daki kongreye ilişkin aldığı ihtiyati tedbirin kaldırılması ile söz konusu davanın reddi talebinde bulundu.

Habertürk’ün haberine göre, Çağrı Heyeti'nin düzenlediği 19 Haziran'daki kongrede, seçimli olağanüstü kongreyi toplamak üzere yetki verilen Müsavat Dervişoğlu, Şefik Çirkin ve Enez Kaplan, avukatları Feridun Bahşi ve Veysel Güldoğan aracılığıyla Ankara 3 Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Söz konusu başvuruda, mahkemede görülmekte olan 2016/303 esas sayılı davada Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun 65. maddesi hükümleri çerçevesinde davaya asli müdahale talebi, "19 Haziran 2016 tarihinde yapılan olağanüstü kurultayın geçerli olması sebebiyle" davanın reddi, muarazanın giderilmesi ve 24 Haziran 2016 günü verilen ihtiyati tedbir kararına karşı HMK 394/3 hükümleri çerçevesinde ihtiyati tedbirin kaldırılması talep edildi.

Dilekçede, mahkemede açılan davanın hem "usül ve yasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle reddi, hem de kongre iş ve işlemlerinin yetişmesi bakımından acilen incelenerek karara bağlanması talep edildi.