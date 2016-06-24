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Politika

YSK, MHP'de muhaliflerin olağanüstü kurultayı hakkında görüş bildirmedi

YSK: Kurultay konusunu önce Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca değerlendirilmesi gerekiyor

24 Haziran 2016 20:04

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin 10 Temmuz'da yapılacağı duyurulan olağanüstü kurultayıyla ilgili başvuruları görüşmek üzere saat 16.00'da toplandı. Yapılan görüşme sonucunda MHP'de muhaliflerin yaptığı olağanüstü kurultay hakkında görüş bildirilmedi.

MHP Genel Merkezi'nin 10 Temmuz'da olağanüstü kurultayı toplama kararının ardından, Çağrı Heyetinin 19 Haziran'da topladığı olağanüstü kongrede de seçimli olağanüstü kongrenin 10 Temmuz'da yapılmasına karar verilmişti.

Hem MHP Genel Merkezi hem de yeni kongreyi toplamakla görevlendirilen heyetin başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başvurduğu Çankaya İlçe Seçim Kurulu, 10 Temmuz'daki kongreyi kimin toplayacağına ilişkin YSK'ya görüş sordu.

Hem MHP Genel Merkezi hem de yeni kongreyi toplamakla görevlendirilen heyetin başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başvurduğu Çankaya İlçe Seçim Kurulu, 10 Temmuz'daki kongreyi kimin toplayacağına ilişkin YSK'ya görüş sordu.

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