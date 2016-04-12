MHP'de muhalifler kurultay için ortak hareket etme kararı aldı

MHP'li muhalifler Sinan Oğan, Meral Akşener ve Koray Aydın'ın bir araya geldiği toplantıda kurultay süreciyle ilgili değerlendirme yapıldı. Eski MHP Milletvekili Oğan, "Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği konusunda mutabakat sağladık. Süreci ortak şekilde götürüyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahkemenin kurultay kararına ilişkin olarak, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim paralele teslim edecek bir partimiz yok.Kurultay 2018’i beklemelidir. 18 Mart’ta demokrasinin imkanlarından kim istiyorsa iradenin sahibine karşı çıkabilecektir. Buna diyeceğim bir şey yoktur, bunun dışında olağanüstü kurultay yoktur, yapılmayacaktır" diye konuşmuştu.