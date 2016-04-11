MHP tarihinde ilk; kurultay 2 gün sürecek

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin, MHP'de "olağanüstü kurultay" için vize vermesinin ardından muhalifler, kurultay hazırlıklarına başladı. Parti Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Sinan Oğan'ın avukatı Kürşat Ergün, yasal şartlar gereği MHP tarihinde bir kurultayın ilk defa 2 gün süreceğini söyledi.

Hürriyet’in haberine göre, mahkeme karar metininde görülebileceği gibi tüzük değişikliği kongresi yapabilmeleri için Çağrı Heyeti'nin yetkili kılındığını anlatan Ergün, "Her ne kadar tüzük kongresi amacıyla toplanırsa toplansın genel başkanlık, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimlerine de gidilmesinin önü açılmış olacak" dedi.

Ergün, böylece tek kurultay aşamasında bu seçimlerin de yapılmasının teknik anlamda mümkün olduğunu, hukuki anlamda bununla ilgili bir sorun bulunmadığını belirterek, "Ancak kongrenin devamını takip eden günlerde mi veya hemen ertesi gün mü yapılacağı konusunda ortada bir siyasi mutabakatın bulunması lazım. Böyle bir mutabakat, ki değişim sürecini talep eden genel başkan adayları arasında yapılacak, sonucunda bizler de gerekli hukuki zemini hazırlayabiliriz, herhangi bir endişemiz de bulunmamaktadır, yeter ki kongre toplansın" diye konuştu.

Siyasi partilerin en yetkili karar alma organının genel kurullar olduğunu ifade eden Ergün, "Dolayısıyla artık iş genel kurula geçtikten sonra genel kurul parti üzerindeki her türlü tasarrufunu dile getirebilir, bu oylanabilir, karara bağlanabilir. Bunun içerisinde de gerek genel başkanlık seçimi, gerek MYK gerekse MDK seçimi yapılması mümkündür. Bu açıdan herhangi bir sorun bulunmamakta" ifadesini kullandı.



“İlk gün seçim kurulu olmayacak"



Tüzük değişikliklerinin, seçim kurulunun konusu olmadığı için ilk gün genel başkanlık seçiminin yapılamayacağını vurgulayan Ergün, şu bilgileri de verdi:

"Tüzük değişiklikleri seçim kurullarının denetiminde değildir, tüzük değişiklikleri partilerin iç işi olarak değerlendirilir. Dolayısıyla ne seçim hakimi ne kongre memurları salonda bulunmazlar ancak onların bulunabilmesi için genel başkanlık, MYK ve MDK seçimlerine geçilebilmesi lazım. Dolayısıyla aynı gün olmasa da ertesi gün veya genel kurulun alacağı kararla 15 gün sonra, 20 gün sonra tayin edilecek, ertelenecek bir günde, ki arada bir propaganda süreci geçmiş olur bize göre de sağlıklı yöntem budur, böyle bir süreç sonunda genel başkanlık seçimine gidilebilir."

Ergün, iki değil tek kongrenin söz konusu olduğuna işaret ederek, "Tek kongrenin ilk toplantı gününde eğer siz kongreyi kapatmaz, bir sonraki tarihe ertelerseniz bu yine tek kongre sayılır, ertelenmiş günü de yapıldığı zaman o gün itibarıyla kongre kapatılabilir. Bu iki kongre toplantısı demek değil tek kongre toplantısıdır ancak ertelenmek suretiyle yapılan bir kongre toplantısıdır. Bu açıdan da tekrar imza toplayalım, tekrar süreci başlatalım gibi bir gereksinim de ortaya çıkmayacak." dedi.

Öte yandan diğer genel başkan adaylarının, hem zaman hem de maddi tasarruf açısından olağanüstü kurultay sürecinin, hafta sonu tamamlanmasına sıcak baktığı ifade ediliyor.