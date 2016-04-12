Bahçeli'den Gülen cemaatine: Ne yaşamışsanız müstehaktır, İslamiyet'in yüz karasısınız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahkemenin kurultay kararına ilişkin olarak, "Bizim paralele teslim edecek bir partimiz yok. Kurultay 2018’i beklemelidir, olağanüstü kurultay asla yapılmayacaktır" dedi. Bahçeli, Gülen cemaatinin "MHP üzerinde bir operasyon yapmaya çalıştığını" iddia ederek, "Kendi kurumlarına kayyım atandığında kıyameti kopartan, MHP’ye atanınca güvercin taklaları atanlara sesleniyorum; bugüne kadar ne yaşamışsanız müstahaktır. Bunlar ABD’nin kuklası, İslamiyet’in yüz karalarıdır" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Bizim paralele teslim edecek bir partimiz yok; olağanüstü kurultay asla yapılmayacak!

Mahkeme kararını açıklamış, kayyum heyetini atamış, sözde kurultayın önünü açmıştır. Öncelikli tarafsız olması kaydıyla hukuka her zaman riayet ederiz. Temyiz işlemi yapılacaktır. Bizi AKP’nin stepnesi, bastonu diyen müfteriler şimdi hangi bahaneyi üretecektir? Hangi mahkemenin lehimizde karar vermesi için gerekli teşebbüs ve girişimde bulunulmuştur? Saray’a 25 bin kişiyle yürüyeceğim diyenler, partinin başarısı için kılını kıpırdatmayanlar nereye gitmiştir? Bizim paralele teslim edecek bir partimiz yok.

"Okyanus ötesindekiler

ne yaşamışsa müstehaktır!"

Kurultay 2018’i beklemelidir. 18 Mart’ta demokrasinin imkanlarından kim istiyorsa iradenin sahibine karşı çıkabilecektir. Buna diyeceğim bir şey yoktur, bunun dışında olağanüstü kurultay yoktur, yapılmayacaktır. Olağan büyük kurultay takviminin işlemesini beklemek yerine olağanüstü kurultay isteyende samimiyet arayamayız. Şimdiden bayat zafer turlarına tevessül edenleri tek tek fark ediyorum. Hele hele MHP’ye nüfuz etmek isteyen, okyanus ötesi kaçkınlarının, paralel artıklarını sevinçlerini izliyorum. Kendi kurumlarına kayyım atandığında kıyameti kopartan, MHP’ye atanınca güvercin taklaları atanlara sesleniyorum; bugüne kadar ne yaşamışsanız müstahaktır. Bunlar ABD’nin kuklası, İslamiyet’in yüz karalarıdır. Kimse boşuna heveslenmesin, kimse el ovuşturmasın, bulanık suda balık avlamasın.