"MHP'de kurultay çağrıları 'istihbarat örgütünün işi' olduğu konuşuluyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Kasım yenilgisinin ardından olağanüstü kurultay isteyen muhalifler karşısında geri adım atmıyor. Kulislere yansıyan bilgiye göre partinin son Başkanlık Divanı toplantısında, "Kurultay çağrılarının arkasında istihbarat örgütünün parmağı var" düşüncesi üzerinde duruldu.

MHP'de 1 Kasım'daki seçim yenilgisinin ardından parti içi muhalefetin başlattığı 'olağanüstü kurultay' çağrıları mevcut parti yönetimi tarafından kabul görmezken Bahçeli ve ekibinin tepkileri de giderek sertleşiyor.

Bahçeli ve ekibinin, kurultay çağrılarının arkasında "anayasa değişikliği ve başkanlık sisteminin halka dayatılması ve partinin karıştırılmasını amaçlayan istihbarat örgütünün olduğu" düşüncesi üzerinde durduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet muhabiri Selda Güneysu'nun aktardığı kulis haberine göre Devlet Bahçeli'nin, son Başkanlık Divanı toplantısında, parti içindeki kurultay baskılarına ilişkin, "Bir takım gayretler duyuyoruz. MHP'nin karıştırılmasına müsaade etmeyeceğiz" dediği belirtiliyor.

Bahçeli'nin aynı toplantıda, "Arkasına baktığımızda Türk düşmanı olan, MHP'ye husumet besleyen üç beş köşe yazarı, ne idüğü belirsiz adamın sözleriyle görevi bırakmam" şeklinde çıkış yaptığı da öne sürülüyor.