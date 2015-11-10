MHP lideri Bahçeli, 2018'e kadar "Varım!" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü kurultay isteyen muhalifler karşısında geri adım atmadı.Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, kurultay tarihi 18 Mart 2018 olarak belirlendi.

Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplanması yönünde Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirileri sürerken, dünkü MHP Başkanlık Divanı toplantısında partinin kurultay tarihi belirlendi. Toplantıda, 11. Olağan Büyük Kurultayını 21 Mart 2015’te gerçekleştiren MHP’nin 12. kurultayını ise Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart 2018’de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Kurultay tarihinin 3 yıl önceden belirlenmesi ise parti içi muhalefete “gözdağı” olarak yorumlandı.

Divanda, Bahçeli’nin koalisyon için şart koştuğu “anayasanın ilk 4 maddesinden taviz verilmemesi, çözüm sürecinin sonlandırılması, Erdoğan’ın Anayasal sınırlar içine çekilmesi ve başkanlık sisteminin tartışmaya açılmaması” konularında MHP’nin haklı çıktığı vurgulandı. Seçimlerin ardından HDP ve AKP kanadından başkanlık sistemi ve anayasa değişikliğine ilişkin yapılan açıklamaların MHP tarafından önceden öngörüldüğü dile getirildi.

"AKP, Türkeş’i kullanıyor"

AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş’in “MHP üyeliğinden kesin çıkarma cezası”na karşı açtığı dava MHP’de “AKP, 5. kol faaliyetlerine başladı. AKP, Erdoğan’ı itirazsız başkan yapmak ve anayasayı kolayca değiştirebilmek için Türkeş’i MHP’yi karıştırmak amacıyla kullanıyor” yorumlarına neden oldu. Türkeş, Ankara İl Seçim Kurulu’nda mazbatasını aldı.