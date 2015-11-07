MHP, sürekli "Bahçeli istifa etsin" diye arayan teşkilatı kapattı

MHP’nin 1 Kasım seçiminden aldığı başarısız sonuçların ardından, MHP Genel Merkezi sürekli arayarak Devlet Bahçeli’nin istifasını isteyen Kuyucak İlçe Teşkilatı kapatıldı.

DHA'dan Murat Gürkan'ın haberine 1 Kasım'daki yerel seçimlerde Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da oyları düşen MHP, bir milletvekilini AK Parti'ye kaptırdı. Seçimlerdeki başarısızlık MHP Kuyucak İlçe teşkilatında huzursuzluğa neden oldu. Bir yıl önce göreve gelen MHP Kuyucak İlçe Başkanı Ömer Kılınç, 1 Kasım seçimlerinde başarısız olunmasından partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli'yi sorumlu tuttu.

İlçe Başkanı Ömer Kılınç, partisinin ilçe teşkilatının 100 üyesine genel merkezin telefon numarasını gönderip, tepkilerini dile getirip, genel başkanları Bahçeli'yi istifaya davet etmelerini istedi. Partililerin yoğun olarak telefonla arayıp, tepkilerini göstermeleri üzerine Genel Merkez'in buna cevabı çok sert oldu. MHP Genel Merkezi tarafından partinin Aydın İl Başkanlığı'na gönderilen faksla, 25 yıldır hizmet veren MHP Kuyucak İlçe Teşkilatı'nın kapatıldığı bildirdi.