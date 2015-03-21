MHP yönetiminin yüzde 60'ı değişti, işte yeni Merkez Yürütme Kurulu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 11. Olağan Büyük Kurultayı “Bizimle Yürü Türkiye” sloganıyla Ankara’da yapıldı. Devlet Bahçeli, 1225 delegenin oy kullandığı seçimde, 1149 oyla yeniden Genel Başkanlığa seçildiği kurultayda yönetimin yüzde 60'ı değişti. Yeni MYK'ya 7 kadın girmesi sürpriz olarak yorumlandı. Bahçeli, başkanlık divanındaki 15 isme bir kez daha yer verdi.

Seçimlerde 7 ismin üstü çizildi, Başkanlık Divanı üyelerinin tamamı yerini korudu, MYK listesine 37 yeni isim de girdi. Delegelerin, 75'i 140 kişilik listeden MYK'ya, 20'sini ise Merkez Disiplin Kuruluna seçecek.

Bahçeli’nin listesi eksiksiz seçildi

MHP'de Genel Başkan seçiminin ardından MYK ve YDK seçimleri gerçekleştirildi. Bahçeli, 140 kişilik MYK listesi çıkarırken, Divan Başkanlığı’nı yapan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın “kısmi çarşaf liste” nitelendirmesinde bulundu. Yalçın, tercih yapma olanağı bulunmayan delegenin en üst 75 ismi asıl, 25 ismi yedek olarak seçeceğini açıkladı. Böylece, Bahçeli'nin 75 kişilik MYK'da yer almasını istediği ilk 75 isim eksiksiz seçildi. Listedeki ilk 75 kişiden birini düşürmek için 400’ün üzerindeki bir delegenin listedekilerin ismini çizmesi gerektiğinden listede herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Parti yönetiminde büyük yenilenme

Bahçeli 75 kişilik MYK asil listesinde yüzde 54 oranına denk gelen 40 kişiyi değiştirdi.

7 milletvekilini çizdi

15 kişilik çekirdek karar organı olan Başkanlık Divanı’ndaki bütün isimleri olduğu gibi MYK listesine koyan Bahçeli, 7 milletvekilini ise dışarıda bıraktı. Bu isimler, Murat Başesgioğlu, Faruk Bal, Bahattin Şeker, Tunca Toskay, Münir Kutluata, Necati Özensoy, Reşat Doğru şeklinde sıralandı.

Çizilen diğer MYK üyeleri ise şöyle sıralandı: “Ahmet Mucip Gökçen, Erol Gül, Figen Tosuner, Halil Öztürk, Hasari Güler, Hayrettini Nuhoğlu, Hediye Akdere, Hidaye Kılınç, Hüseyin Yıldız, İbrahim Çiftçi, İbrahim Karayiğit, İsmail Hakkı Yücel, Muharrem Yıldız, Murat Türkmen, Mustafa Eraslan, Nizamettin Kazancı, Osman Durmuş, Sair Solmaz, Salih Dilek, Selçuk Coşkun, Şenol Bal, Sema Doğan, Taner Gökçek, Veysel Esen, Zeki Bulut, Yılmaz Tankut, Bekir Kasap”

Özdağ sürprizi

Listedeki sürpriz isim ise Ümit Özdağ oldu. Geçmişte MHP yönetimine ağır eleştiriler yönelten ve Bahçeli’nin karşısına lider adayı olarak çıkmak isteyip başarılı olamayan Özdağ’ın MYK’ya girmesi MHP içinde beklenmeyen hamle olarak algılandı.

Listede 2 Haberal

CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal ile aynı ismi taşıyan Mehmet Haberal, yedek listeden aday gösterilince kısa süre şaşkınlık yaşandı. Ancak isim benzerliği olduğu anlaşıldı. Haberal’ın oğlu Erkan Haberal da yönetimde yerini aldı.

Koray Aydın yok

Eski Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır yeniden MYK’ya dönerek sürpriz yaparken, listeye 4 vekil daha girmeyi başardı.Bu isimler Mehmet Günal, Mehmet Erdoğan, Bülent Belen ve Muharrem Varlı olarak sıralandı. Yönetime girmesi beklenen ancak olağanüstü kongrede Bahçeli’ye karşı aday olan Koray Aydın da kendine yer bulamadı. Bahçeli’nin danışmanları da MYK’ya girdi. Merak edilen isim olan Koray Aydın ise yeni yönetimde yer almadı.

Durmuş Yılmaz bekleme odasına alındı

Yönetime alınması beklenen eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz ile Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Usta, partiyi daha iyi tanımaları gerektiği gerekçesiyle listeye alınmadı.

Kadın oranı yüzde 10

MYK listesinde yüzde 10’a yaklaşan bir oranda 7 kadın yer buldu.