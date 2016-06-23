MHP yönetimi tüzük kurultayını iptal ettirmeyi planlıyor

Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'ın istifasıyla sarsılan MHP Genel Merkezi, Çağrı Heyeti tarafından 19 Haziran'da toplanan olağanüstü kurultayla ilgili itirazlarını hukuken ispatlamak için harekete geçti. İlk hamlesini Akyurt Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak yapan parti yönetimi, kurultayı geçersiz kılmaya dönük yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Kurultayda "7 fahiş hata" yapıldığını savunan genel merkez yönetimi, bunları gerekçelendirmek ve hukuken ispatlamak için harekete geçti.



Partinin hukukçuları, "delege sayısı", "kurultayın yapıldığı adres", "yasa dışı şekilde gündeme madde eklenmesi" ve "Çağrı Heyeti'nin tutumu" gibi başlıklarda tespit ettiği hataları da gerekçelendirerek yargıya taşımayı planlıyor.

Genel Merkez 19 Haziran Kurultayı'nı iptal ettirmek istiyor

Hukuki süreç sonunda, herhangi bir usulsüzlük belirlenmesi durumunda Çağrı Heyeti'nin gerçekleştirdiği olağanüstü kurultayın iptal edilmesinin söz konusu olabileceğini düşünen genel merkez yöneticileri, böyle bir durumda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla 10 Temmuz'da toplanacak olağanüstü kurultayın farklı bir anlam kazanacağını dile getiriyor.

Delegelerin kafası karıştırıldı

Parti yönetimine göre, Çağrı Heyeti'nin topladığı kurultaya giden süreci delegeler değil, "delegelere algı operasyonu yapan" muhalifler başlattı.



Muhaliflerin sürekli propaganda yaparak delegelerin kafasını karıştırdığını ve bunda da kısmen başarılı olduğunu savunan yöneticiler, yapıldığını düşündükleri "usulsüzlükler ve algı operasyonunu" ortaya çıkararak delegelere, partinin parçalanmaya çalışıldığı tezini anlatacak.