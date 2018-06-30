T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP, şehit cenazeleri konusunda AKP ile ters düştü

MHP Genel Başkan Yardımcısı: Şehit cenazelerine herkes katılabilir

30 Haziran 2018 00:18

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarının aksine şehit cenazelerine isteyen herkesin katılabileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, CHP’li yöneticilerin şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönünde valilere talimat verdiğini ifade etmişti. İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP'ye yönelik açıklamasını değerlendiren AKP Sözcüsü Mahir Ünal da "Sayın bakan bu konuda gerekli açıklamaları yapmıştır" demişti.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, kayıt yaptırmak için geldiği Meclis’te İçişleri Bakanı’nın şehit cenazelerine yönelik açıklamasıyla ilgili bir soruya, “Açıklamasını detaylı bilmiyorum. Şehit cenazelerine herkes katılabilir. Neticede şehidimiz, vatandaşlarımız katılabilir. Polemik konusu olan nedir bilmiyorum” cevabını verdi.

“OHAL sistemindeki bazı düzenlemelere ihtiyaç varsa çeşitli kanunlarda düzenleme yapılabilir”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın bugün yaptığı OHAL’in bir daha uzatılmayacağı yönündeki konuşmayı da değerlendiren Kalaycı, “OHAL sistemindeki bazı düzenlemelere ihtiyaç varsa çeşitli kanunlarda düzenleme yapılabilir” dedi. Kalaycı, AKP-MHP birlikteliğinin kurulacak yeni hükümette de devam edip etmeyeceğine dair bir soru üzerine de şunları söyledi:

“MHP asla pazarlık yapmaz. MHP bir talepte de bulunmuyor. Anayasamıza göre tüm tasarruf Cumhurbaşkanımızda. Cumhurbaşkanımız kendisiyle uyum sağlayacak arkadaşları kendisi belirleyecektir. Bu bakan olur bürokrat olur. Bu konuda bizim bir talebimiz ya da pazarlığımız yok. Asla da olmayacaktır” dedi. Kalaycı, Cumhurbaşkanından bir teklif gelmesi durumunda değerlendirme yapıp yapmayacakları sorusuna ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapacak bilmediğimiz için şu an değerlendirmemiz erken olur”

Kalaycı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmede bu konunun görüşülmediğini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı, parti olarak seçim vaatlerinin arkasında olduklarını, af da içinde olmak üzere bunların kanunlaşması için kanun teklifi dahil Meclis’te çalışacaklarını söyledi.

ETİKETLER

mhpmustafa kalaycışehit cenazesi

İlgili Haberler

Bakan Soylu "talimat verdim" demişti; ilk şehit cenazesinde CHP çelengi yere atıldı

Yere atılan çelenk, polis tarafından camiden çıkarıldı

CHP'den 'şehit cenazesi' açıklaması: İçişleri Bakanı Soylu toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır

"Bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır"

AKP açıkladı; OHAL bir kez daha uzatılmayacak

20 Temmuz 2017'de ilan edilen OHAL, yedi kez uzatılmıştı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24