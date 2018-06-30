MHP, şehit cenazeleri konusunda AKP ile ters düştü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarının aksine şehit cenazelerine isteyen herkesin katılabileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, CHP’li yöneticilerin şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönünde valilere talimat verdiğini ifade etmişti. İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP'ye yönelik açıklamasını değerlendiren AKP Sözcüsü Mahir Ünal da "Sayın bakan bu konuda gerekli açıklamaları yapmıştır" demişti.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, kayıt yaptırmak için geldiği Meclis’te İçişleri Bakanı’nın şehit cenazelerine yönelik açıklamasıyla ilgili bir soruya, “Açıklamasını detaylı bilmiyorum. Şehit cenazelerine herkes katılabilir. Neticede şehidimiz, vatandaşlarımız katılabilir. Polemik konusu olan nedir bilmiyorum” cevabını verdi.

“OHAL sistemindeki bazı düzenlemelere ihtiyaç varsa çeşitli kanunlarda düzenleme yapılabilir”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın bugün yaptığı OHAL’in bir daha uzatılmayacağı yönündeki konuşmayı da değerlendiren Kalaycı, “OHAL sistemindeki bazı düzenlemelere ihtiyaç varsa çeşitli kanunlarda düzenleme yapılabilir” dedi. Kalaycı, AKP-MHP birlikteliğinin kurulacak yeni hükümette de devam edip etmeyeceğine dair bir soru üzerine de şunları söyledi:

“MHP asla pazarlık yapmaz. MHP bir talepte de bulunmuyor. Anayasamıza göre tüm tasarruf Cumhurbaşkanımızda. Cumhurbaşkanımız kendisiyle uyum sağlayacak arkadaşları kendisi belirleyecektir. Bu bakan olur bürokrat olur. Bu konuda bizim bir talebimiz ya da pazarlığımız yok. Asla da olmayacaktır” dedi. Kalaycı, Cumhurbaşkanından bir teklif gelmesi durumunda değerlendirme yapıp yapmayacakları sorusuna ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapacak bilmediğimiz için şu an değerlendirmemiz erken olur”

Kalaycı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmede bu konunun görüşülmediğini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı, parti olarak seçim vaatlerinin arkasında olduklarını, af da içinde olmak üzere bunların kanunlaşması için kanun teklifi dahil Meclis’te çalışacaklarını söyledi.