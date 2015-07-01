MHP rest çekti, Meclis Başkanı'nı CHP ve HDP'nin kararı belirleyecek

"HDP destek verirse Deniz Baykal'a oy vermeyiz" açıklaması ile tartışmaya yol açan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yapılacak olan Meclis Başkanlığı seçimi öncesi "Meclis başkanlığı 4. tur oylamasına bizim adayımız kalmazsa 80 geçersiz oyumuz çıkar" dedi. Bahçeli'nin bu açıklaması, üçünc turda en çok oy alan iki adayın katılabildiği son turda CHP'nin MHP adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermemesi halinde AKP adayı İsmet Yılmaz'ın Meclis Başkanı seçilmesi anlamına geliyor. Ancak MHP'nin resti nedeniyle CHP'nin, TBMM Başkanlığı'nı AKP'ye bırakmamak için, Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ile ortak aday gösterdiği İhsanoğlu'na 3. turdan itibaren destek vererek manevra yapma ihtimali bulunuyor. Aynı manevra ihtimali HDP için de dile getiriliyor.

TBMM Başkanlığı için bugün 3. ve son tur olan 4. oylamalar yapılacak. Üçüncü turda TBMM üye tamsayısının (550) salt çoğunluğu olan 276 oyu alan aday Meclis Başkanı seçilecek. Ancak bu tura kendi adayları ile giren dört partinin de 276 milletvekili bulunmuyor. AKP 258, CHP 132, MHP ve HDP'nin de 80'er milletvekili bulunuyor. Üçüncü turdan da sonuç alınamaması durumunda 4. tura sadece en çok oy alan iki aday katılabiliyor. Son turda en çok oyu alan aday Meclis Başkanı seçilebiliyor. Parlamentodaki sandalye dağılımı dikkate alındığında, CHP'nin MHP adayı lehine manevra yapmaması durumunda dördüncü tura AKP adayı İsmet Yılmaz ile CHP adayı Deniz Baykal kalacak. MHP son turda geçersiz oy kullanacağını açıkladığı için, Baykal HDP'nin 80 milletvekilinin desteğini alsa da 258 milletvekili bulunan AKP'nin adayını geçemeyecek.

HDP'nin manevra ihtimali

Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Meclis Başkanlığı koltuğunu AKP'ye vermek istemiyoruz; Bahçeli'yle oturup sorunları konuşalım" diyen HDP'nin de üçüncü turda, HDP'yi kategorik olarak reddeden MHP'nin adayı İhsanoğlu'na destek vererek 4. tura kalması ihtimali bulunuyor. Bu durumda, MHP'nin 80 milletvekiline eklenecek HDP'nin 80 milletvekili ile Prof. İhsanoğlu'nun alacağı oylar, 132 milletvekili bulunan CHP'nin adayı Baykal'a verilecek desteği geçebiliyor. HDP'nin 3. turda kendi adayı Dengir Mir Mehmet Fırat yerine İhsanoğlu'na destek manevrası yapması halinde 4. tura AKP ve MHP adaylarının kalması gündeme geliyor. Bu ihtimalde de, 3. turda adayı elenecek CHP'nin İhsanoğlu'na destek vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Demirtaş, "HDP'yi yok saydığını" açıklayan Bahçeli'ye "oturup konuşalım" çağrısı yaptı.

TBMM Başkanı seçimi ilk iki turunda sonuç yok

TBMM’de dün (30 Temmuz 2015) yapılan Başkan seçiminin ilk iki turunda dört adaydan hiçbiri seçilmek için gereken 3'te 2 çoğunluğa (367 oy) ulaşamadı.

İsmet Yılmaz’ın 256 oy aldığı ilk tur oylamada, en yaşlı üye sıfatıyla geçici başkanlık yaptığı için oy kullanamayan Deniz Baykal 125, MHP’li Ekmeleddin İhsanoğlu 81, HDP’li Mehmet Mir Dengir Fırat 81 oy aldı. 80'er milletvekili bulunan MHP ve HDP'nin adayları gruplarından bir milletvekili daha fazla oy almış oldular. İlk tur oylamada 2 oy geçersiz sayıldı.

Adaylar, 2. turda da 367 oy almaya çalıştı. Ancak 1. turdaki tablo 2. turda da değişmedi.

2. turda alınan kullanılan 545 oyun dağılımı şöyle:

İsmet Yılmaz: 256

Deniz Baykal: 128

Ekmeleddin İhsanoğlu: 80

Mehmet Mir Dengir Fırat: 80

Geçersiz: 1 oy