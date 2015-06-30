TBMM Başkanı seçimi ilk iki turunda sonuç yok

TBMM’de bugün yapılan Başkan seçiminin ilk iki turunda dört adaydan hiçbiri seçilmek için gereken 3'te 2 çoğunluğa (367 oy) ulaşamadı.

Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 256 oy aldığı ilk tur oylamada, en yaşlı üye sıfatıyla geçici başkanlık yaptığı için oy kullanamayan Deniz Baykal 125, MHP’li Ekmeleddin İhsanoğlu 81, HDP’li Mehmet Mir Dengir Fırat 81 oy aldı. 80'er milletvekili bulunan MHP ve HDP'nin adayları gruplarından bir milletvekili daha fazla oy almış oldular. İlk tur oylamada 2 oy geçersiz sayıldı.

545 milletvekilinin oy kullandığı seçimde, 132 milletvekili olan CHP'de Deniz Baykal oy kullanamadı. Böylece CHP ilk turda 6 fire vermiş oldu. 258 milletvekili bulunan AKP'nin adayı İsmet Yılmaz da, grubundan 2 fireyle 256 ismin desteğini alabildi.

AKP'de iki isim raporlu olduğu için oylamaya katılmazken, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da oylamaya gelmedi.

Adaylar, 2. turda da 367 oy almaya çalıştı. Ancak 1. turdaki tablo 2. turda da değişmedi.

2. turda alınan kullanılan 545 oyun dağılımı şöyle:

İsmet Yılmaz: 256

Deniz Baykal: 128

Ekmeleddin İhsanoğlu: 80

Mehmet Mir Dengir Fırat: 80

Geçersiz: 1 oy

Yarın yapılacak 3. turda başkanlık seçimi için TBMM üye tam sayısının (550) “salt çoğunluğu” olan 276 oy aranacak. AKP 258, CHP 132, MHP ile HDP de 80’er sandalyeye sahip olduğu için bu turda da hiçbir adayın başka bir parti desteği olmadan seçilmesi mümkün değil.

3. turda da sonuç alınamazsa, bu turda en yüksek oyu elde eden iki aday 4. tura kalacak, en çok oyu alan TBMM Başkanı seçilecek.