Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü cevapladı: Suriye'ye askeri müdahale ne kadar olası?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'ye olası askeri operasyon planlarına ilişkin olarak, "Son gelişmeler bizim sınırımızı güvenlik noktasında zorlamaya başlamış durumdadır. Bu konuda temaslarımızı devam ettireceğiz. Fakat aynı zamanda biz kendi sınırımızda almamız gereken ne tür tedbirler varsa bunları da detaylandırıp bu tedbirler de elbette alınacaktır" dedi.

Kalın, IMF'ye olan 1.6 milyar Euro'luk borcu nedeniyle iflasın eşiğinde olan Yunanistan'la ilgili "Türkiye, Yunanistan'a her türlü yardımı yapmaya hazırdır" dedi.

Ak Saray'da basın toplantısı düzenleyen Kalın'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Önemli adımımız bu cuma günü Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin içinde bulunan caminin açılışı olacaktır. Toplantı salonları da tamamlanarak bu iki toplantı merkezimiz kamunun hizmetine sunulacaktır. Ayrıca 5 milyon kitaplık bir kütüphane hedefleniyor.

‘Umarım çocukça açıklamalarla kendilerini daha fazla mahçup etmezler’

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili asılsız iddiaların da ne kadar boş olduğunu hep beraber göreceğiz. Umarız bundan sonra çocukça açıklamalarla kendilerini daha fazla mahçup etmezler.

Soru&cevap

Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı seçilmeden hükümeti kurma görevi verme gibi bir niyetim yok demişti. Meclis Başkanı seçildikten sonra başkanlık divanı oluşturulma süreci var. başkanlık divanının kurulmasını mı bekleyecek?

Basında da spekülasyonlar yapıldı. Bu konuda, insan bazen bu tür haberlerin nasıl yapıldığını merak ediyor. Tamamen spekülasyonlara dayalı belki de yönlendirme amaçlı bilemiyoruz, bu tür haberler yapılınca biz gerçekten üzülüyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın, meclis başkanı seçilmeden önce hükümet kurma görevi verme gibi niyeti olmadığını açıkladı.

Divan başkanlığı kurulacak bu önümüzdeki süreç içinde, cumhurbaşkanımız hükümeti kurma görevini parti genel başkanına, bir milletvekili olarak geçiyor biliyorsunuz, bu görevi verecek. Kendisinin de ifade ettiği gibi anayasanın çizdiği çerçevede bütün süreç takip edilecek. Cumhurbaşkanı olarak cumhurbaşkanımızın görev, 45 günlük süreci yönetmesi olacak.

Sınırda yaşananlarla ilgili bir sorum olacak. Tüm seçeneklerin masada olduğu konuşuluyor. Sınır ötesi operasyon ne kadar olası? Türkiye’nin güvenli bölge talebi var. Dün ABD’den dışişleri sözcüsünden bir açıklama geldi. Tüm bunlara rağmen Türkiye tek taraflı bir adım atar mı?

Suriye konusunda, baştan beri uluslararası toplumla hareket edeceğimizi ifade ettik. Güvenli bölge, uçuşa yasak bölge gibi girişimlerimiz bu ilkeden hareketle yapılmıştır. Son gelişmeler bizim sınırımızı güvenlik noktasında zorlamaya başlamış durumdadır. Bu konuda temaslarımızı devam ettireceğiz. Fakat aynı zamanda biz kendi sınırımızda almamız gereken ne tür tedbirler varsa bunları da detaylandırıp bu tedbirler de elbette alınacaktır. Bu çerçevede zaman zaman yapılan açıklamalar oluyor. Bir iki hafta içerisinde, Telabyad ve Kobani’deki saldırılarla ilgili olarak Türkiye’yi DAEŞ ile aynı çerçevede göstermeye çalışan girişimler oldu.

Türkiye’nin DAEŞ terör örgütüyle hiçbir ilişkisi yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Burada bizim sınırımızı güvence altına almak için tedbirler, Türkiye savaşa giriyor gibi başlıklarla yorumlamak da sağlıklı değil. Bir ülkenin tedbir alması onun en asli görevidir. Bizim sınır boyu yapacağımız bu güvenlik tedbirleri tamamen bizim kendi vatandaşlarımızı ve sınır güvenliğimizi sağlamaya yöneliktir.

Uluslararası toplumun öngörüsüzlüğü maalesef çok daha vahim şekilde ilerlemesine neden olmasına devam ediyor. Biz gerekli uyarıları yapmaya devam edeceğiz.

Son dönemde biliyorsunuz PYD lideri Salim Müslim ile açıklamalar geldi. Bölgede bir koridor çalışması olduğunu dile getiriliyor. PYD ile resmi yada gayri resmi görüşme yapıldı mı?

Şu aşamada resmi bir temasımız söz konusu değil. Salim Müslim’in Kobani’ye gelenler Türkiye’den geldi açıklamaları gibi, orda da bir kargaşa olduğu anlaşılıyor. O tür imalar bile bir kere kabul edilemez iddialardır, suçlamalardır. Bunları reddediyoruz. Türkiye’ye yönelik bu tür yorumların hiçbir gerçekliği yoktur. Kobani’de olaylar gerçekleştiği zaman üç gün içinde 190 bin Kobaniliyi bu ülkeye alan yine Türkiye’dir.

‘Ateş ile oynadıklarının farkında olmalılar’

Kamplara bakın hangi insanların kabul edildiğine bakın, mağdur ve mazlum olan insanlara bu ülkenin kapıları açıktır. Fakat burada Türkiye’yi şaibe altında bırakmayı amaçlayan kampanyaları da şiddetle kınadığımızı ifade etmek isteriz. Bu kampanyayı yürütenler ateşle oynadıklarının farkında olmalılar. Türkiye’deki barışı bozmaya çalışanlar nasıl bir oyunun içinde olduklarını görmek zorundadırlar.

Sınır güvenliği için bazı tedbirlerin alınabileceğini ifade ettiniz. Bugün bazı muhalefet Türkiye’nin tek taraflı adım atması halinde işgalci konumuna geleceği şeklinde. Böyle bir durum olursa nasıl yasal bir dayanak gösterecek?

Sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla bu sağlandığı zaman bu her zaman hukuk içinde yapılmıştır, yapılmaya devam edecektir.

Tampon bölge konusunda Lübnan modeli olabileceği belirtiliyor. Böyle bir düşünce var mı?

Yok, bunlar spekülasyon. Biz hiçbir zaman tampon bölge demedik. Biz güvenli bölge ve uçuşa yasaklı bölge oluşturulmasını söyledik.

Suriye rejiminin DAEŞ’i kullandığını söylediniz. Sizin elinizde belge somut kanıt var mıdır?

Bu konuda basına yansıyan epey şeyler oldu. Bunu farklı kaynaklardan teyit etmek mümkün. Baştan beri DAEŞ’i kullandı, kullanmaya devam ediyor. Irak sınırına kadar o bölgede nasıl alan hakimiyeti sağladığına bakarsanız onu çok net şekilde görürsünüz.

Egemen Bağış’ın danışman olarak atanacağı şeklinde haberler var. Bu haberler doğru mudur?

Egemen Bağış Bey ile ilgili bu haberler doğru değildir. Kendisine baş danışman atamak Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Şu anda bir atama söz konusu değil. Önümüzdeki günlerde yapılabilecek atamadır.

Yunanistan da ekonomik kriziyle mücadele ediyor. Acaba Yunanistan’a ekonomik destek olabilir mi? Buna yönelik bir talep geldi mi?

Dün Dışişleri Bakanı bir görüşme yaptı. Bizim önümüze düşen bir şey olursa, biz Yunanistan’a her tür yardımı yapmaya hazırız. Ama bu borç verilmesiyle ilgili bize ulaşan talep söz konusu değil. Ama Yunanistan’ın geçirdiği bu zor dönemde Türkiye her türlü yardımı yapmak için hazırdır. Komşumuzun istikrarını sağlanması bizim için önem arz etmektedir. Umarım Yunan halkı da bu sıkıntılı günlerden en kısa zamanda kurtulur.