Yurtiçi piyasalar, TBMM Başkanlığı seçimlerine odaklandı

Türkiye'de piyasalar, Meclis Başkanlığı seçimlerinin ilk iki turunun yapılacağı bugünde düne göre daha sakin bir seyir izliyor. Meclis seçiminde çıkacak sonuçların politik gerilimin yeniden tırmandırabileceği ve Türkiye'nin Suriye sınırındaki hareketlilik ekonomik gündemin olası tehditlerinin başında geliyor.

Dün ise Yunanistan krizi nedeniyle gelen satışlar Türk lirası ve Borsaİstanbul 100 endeksinde de etkili olmuş, Dolar/TL yeniden 2,70 seviyelerini test ederken, BIST 100 yüzde 2 gerilemişti.

Bloomberght'de yer alan habere göre, seçimlerin ardından Türk varlıklarında artan volatilite, son haftalarda yeniden düşmüştü. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçiminin ardından resmi olarak başlayacak hükümet kurma çalışmalarının, tansiyonu yeniden artırabileceği belirtiliyor. Öte yandan Suriye sınırında yaşanan gerilim ve sınır ötesi operasyon iddiaları da gündemde geniş yer buluyor.

Finansbank Ekonomisti Deniz Çiçek, piyasalarda kalıcı bir iyileşme için yeni hükümetin kurularak, uyum içinde çalıştığının görülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin iç ve dış siyasi sorunlarına dair partiler arasında derin görüş ayrılıklarının olmasının, kurulacak hükümetin uzun süreli ve uyumlu olması önündeki en büyük risk olduğunu kaydeden Çiçek " Ayrıca Fed'in faiz artırımlarının yaklaştığı ve Yunanistan'ın borç krizinin euro bölgesini tehdit ettiği bir dönemde, dış konjonktür de bizim açımızdan destekleyici görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Gözler Meclis'te

TBMM, hükümet kurma çalışmaları öncesi bir prova niteliğindeki başkan seçimi için bugün toplanıyor. Saat 15.00'te başlayacak ve 4 turdan oluşacaks seçim için dört aday var: AK Parti adayı İsmet Yılmaz, CHP adayı Deniz Baykal, MHP adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP adayı Dengir Mir Mehmet Fırat. Bugün ilk iki turunun yapılacağı seçimlerde adayların 367, bir sonraki gün yapılacak üçüncü turda ise adayların 276 milletvekilinin oyuna alması gerekecek. Son tura, üçüncü turda en yüksek oyu alan iki aday kalacak. Seçimin hükümet senaryosu için ipuçları vermesi bekleniyor.

Yunanistan'ın IMF borcu için son gün

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) bugün 1,6 milyar euroluk borç ödemesi gereken Yunanistan, dün böyle bir kaynağın bulunmadığını ve ödeme yapılmayacağını açıklamıştı. Bugün temerrüde düşülüp düşülmeyeceği konusunda genel bir kabul olmasa da, 5 Temmuz'da kurtarma paketini halk oylamasına sunmaya hazırlanan ülkenini eurodan çıkma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

BIST 100 toparlanıyor

Dün yüzde 2 gerileyen gösterge endeks, yeni günde yükseliyor. Endeks ilk seansı yüzde 0,4 yükselerek 82,087 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise yeniden 2,68 seviyelerine geriledi. Dün 2,7028'e kadar çıkan kur, TSİ 12:34'te yüzde 0,35 düşüşle 2,6884 oldu. Euro /TL yüzde 0,8 düşüşle yeniden 3 seviyesine gelirken, sepet kur 2,8452'ye geldi.

2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 9,75 oldu.