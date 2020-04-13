MHP lideri Bahçeli'den Soylu açıklaması: Partimiz istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının kabul edilmemesine ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi mezkûr istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur" dedi.

Soylu'nun istifa kararının reddine ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, karardan memnun olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı’nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur.