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MHP lideri Bahçeli'den Soylu açıklaması: Partimiz istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnun

13 Nisan 2020 00:19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının kabul edilmemesine ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi mezkûr istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur" dedi. 

Süleyman Soylu, 10 Nisan Cuma gecesi, iki saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından on binlerce kişinin marketlere hücum etmesi üzerine yaşanan izdiham görüntüleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti. Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildi. 

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Soylu'nun istifa kararının reddine ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, karardan memnun olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: 
 
"Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı’nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur.
 
Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır."
 

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