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MHP'li Yönter'den Yeni Akit yazarı Alpay'a: Şeytana piyonluk yaptığından günah ve ihanet çukurunun dibinde!

Kenan Alpay - İzzet Ulvi Yönter (sağda)

18 Haziran 2021 12:22

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay'ı hedef alarak, "Şeytana piyonluk yaptığından günah ve ihanet çukurunun dibinde!" dedi. 

Alpay'ın bugünkü yazısına ilişkin olarak, "Yeni Akit yazarı Kenan Alpay İzmir’deki saldırıyla ilgili, 'Bahçeli (henüz) kınama mesajı yayımlamadı' diye yazmış! Müptezel K.A, dönüp dolaşıp MHP’yi hedef alıyor! Başına ne geldiyse...K.A azılı Türk düşmanıdır! Şeytana piyonluk yaptığından günah ve ihanet çukurunun dibindedir!" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Yeni Akit yazarı Alpay: Cinayet cinayettir, bazısını kınamamak olur mu?

 

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