MHP'li Yağlıdere Belediye Başkanı: Felaketin altından kalkamayız, Giresun afet bölgesi ilan edilmeli
23 Ağustos 2020 19:36
Dün sel felaketinin meydana geldiği Giresun'un Yağlıdere ilçesinin Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "Bu felaketin altından belediye ve kaymakamlık imkanlarıyla kalkamayız. Burası bir an önce afet bölgesi ilan edilmeli" dedi.
Giresun’da etkili olan sağanak, Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve heyelanlara neden oldu. Sel suları araçları sürüklerken, ATM ve büfeleri ise yerlerinden söktü. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle 2si jandarma 6 kişi hayatını kaybetti. 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İlk defa böyle büyük bir doğal afet görüyorum" derken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise beklenenden daha ağır bir tabloyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.
Sözcü'ye konuşan Yağlıdere’nin MHP’li Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçeyle ulaşımın tamamen kapandığını belirterek, “Burada yaşanan olayın altından belediye veya kaymakamlık imkanlarıyla kalkamayız. Bizim o kadar gücümüz yok. Yollar çöktü. Espiye yolunda 150 metrelik göçük var. Dört köprü yıkıldı. Birçok ev ve iş yerine su ve balçık doldu. Bazı yerlere istinat duvarları yapılması lazım. Çiftçinin fındığı sel suları götürdü. Onlarca hayvan telef oldu. İnsanlar evsiz kaldı. Zor durumdalar. Bu bölge kesinlikle afet bölgesi ilan edilmeli ve yaralar sarılmalıdır” diye konuştu.