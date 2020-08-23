MHP'li Yağlıdere Belediye Başkanı: Felaketin altından kalkamayız, Giresun afet bölgesi ilan edilmeli

Dün sel felaketinin meydana geldiği Giresun'un Yağlıdere ilçesinin Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "Bu felaketin altından belediye ve kaymakamlık imkanlarıyla kalkamayız. Burası bir an önce afet bölgesi ilan edilmeli" dedi.

Giresun’da etkili olan sağanak, Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve heyelanlara neden oldu. Sel suları araçları sürüklerken, ATM ve büfeleri ise yerlerinden söktü. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle 2si jandarma 6 kişi hayatını kaybetti. 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İlk defa böyle büyük bir doğal afet görüyorum" derken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise beklenenden daha ağır bir tabloyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.