Üç bakan, Giresun'da afet bölgesinde | Soylu: Beklediğimizden daha ağır bir tablo ile karşılaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün akşam sel felaketinin yaşandığı Giresun'la ilgili son bilgileri paylaştı. Soylu, beklenenden daha ağır bir tabloyla karşı karşıya olduklarını söylerken, "5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 153 kişi kurtarıldı, 11 vatandaşımız kayıp. 98 köy yolu kapalı, 38 yerleşim biriminde elektrik yok. Kapalı olan dört ana yoldan üçü açıldı" dedi.

Soylu, Kurum ve Pakdemirli, dün akşam sel felaketinin yaşandığı Giresun'da bir basın toplantısı düzenledi. Soylu, "Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk daha ağır bir tablo ile karşılaştık" derken, "Dereli'de elektrik vermekte zorlanıyoruz ciddi bir tahribat söz konusu ama tüm ekipleri can hıraş bir mücadele içindeler. Ama biraz zorlanacağımız ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

"Dereli'de elektrik vermekte zorlanıyoruz"

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk daha ağır bir tablo ile karşılaştık. Beş vatandaşımız hayatını kaybetti. 153 kişi kurtarıldı, 11 vatandaşımız kayıp. 98 köy yolu kapalı. Kapalı olan dört ana yoldan üçü açıldı.

"Bunun yanı sıra 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu. Onların 40 yerleşim birimine elektrik verildi. Dereli'de elektrik vermekte zorlanıyoruz ciddi bir tahribat söz konusu ama tüm ekipleri can hıraş bir mücadele içindeler. Ama biraz zorlanacağımız ifade etmek istiyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımızdan 944 personel şu anda burada tüm bakanlıklarımızdan afet bölgesinde çalışıyor.

"Yine bunun yanı sıra hastanelere başvuru sayısı 25. Hastanede bulunan hasta sayısı sadece 3. Onların durumları ağır değil. Hastalıklarından ötürü 2'si hastaneye sevk edildiler. Giresunlu hemşehrilerimiz endişe etmesinler, bu yaraları birlikte saracağız."

"Afet riski taşımayan konutların inşasına başlıyoruz"

Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Giresun'un yedi ilçesinde sel ve heyelan meydana geldi. Doğankent, Dereli ve Yağlıdere en çok hasar gören ilçelerimiz oldu. Doğankent'te dört, Dereli'de üç, Yağlıdere'de üç olmak üzere 17 bina yıkıldı. 361 bina az hasar gördü. Doğankent'te yağmur ve atık suyu tamamen yenilenecek.

"Bu çerçevede Dereli'de 20 adet binayı dere güzergahı üzerinde bir taşkında vatandaşımızın can güvenliği riski olan 20 binayı boşaltıyoruz. Ayrıca Doğankent'te de heyelan riski altında olan binalar var. Orda da 11 binanın toplamda 31 binanı boşaltım işlemini bugün itibariyle yapıyoruz. Kaymakamımız belediyemiz bu yapılara girmemeleri konusunda gerekli uyarıları yapacaklar. Afet riski taşımayan 200 tane Dereli'de 150 tane de Doğankent'te olmak üzere yeni konutların inşasına başlayıp vatandaşlarımızı bu sağlam güvenli alanlara taşımış olacağız."

"Vatandaşın birinci sorumluğu kendini mukayet olmak, uyarıları dikkate almak"

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tarımsal hasar beklediğimizinden daha az ancak hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Heyelan önleyecek bentler yapacağız. Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından bölgedeki çiftçilere 5 milyon lira destek sağlanacak.

"Konunun aslında çıkış yeri Akkaya deresinin akış yönünde oluşan bir heyelanın Dereli'deki merkez deresini tıkaması kaynaklı oluşan ciddi bir problem var burada. Oluşan sıkıntı bir ilçe merkezinin baştan aşağı ilçe merkezini etkileyecek durumla karşı karşıya kaldık. Maalesef sürekli bunları söylüyoruz ama bir defa daha dikkat çekmek istiyorum; meteorolojik uyarıları mutlaka uymamız gerekiyor.

"Vatandaşın birinci sorumluğu kendini mukayet olmak, mümkün mertebede bu uyarıları dikkate almak. Bugün itibariyle Trabzon, Artvin ve Rize'de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekliyoruz. Giresun özelinde bu saatten sonra çok önemli bir yağışımız olmayacaktır diye gözüküyor. Ama yine de vatandaşların teyakkuz içinde olması gerekir."