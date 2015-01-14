MHP: İğreti kıyafet yapıp, ülkeyi rezil ettiniz

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı, 16 Türk devletini simgeleyen askerlerle karşılamasını eleştirdi. Halaçoğlu, "Böyle iğreti kıyafet yapıp ülkeyi rezil edene kadar uzmanlarına sorsaydınız. Türkler’de askerler saraya giremez ve hele hele hakan askerlerin oluşturduğu koridorlarından geçmez. Geçerse ’askeri vesayet altında’ nitelendirilir" dedi.

Cafer Zengin'in DHA'da yer alan haberine göre, Yusuf Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı, 16 Türk devletini simgeleyen askerlerle karşılamasını sosyal medya üzerinden eleştirmeye devam ediyor. Halaçoğlu, "Kimileri ’Cahil, kıskanç, siz neden yapmadınız, boş konuşuyorsunuz, dünyaya mesaj vermek, illa ki eleştireceksiniz ve muhalefette bulunacaksınız’ diyor. Muhtemeldir ki bu yazdıklarımı da tam okumayacak ve anlamayacaklardır. Ben diyorum böyle iğreti kıyafet yapıp ülkeyi rezil edene kadar uzmanlarına sorsaydınız. Türkler’de askerler saraya giremez ve hele hele hakan askerlerin oluşturduğu koridorlarından geçmez. Zira böyle yaparsa ’askeri vesayet altında’ demektir diyorum" dedi.

’Bu kadar ciddiyetsiz bir görüntü devleti ne hale getiriyor’

Bu konuda kendisinin de TBMM’ye teklifte bulunduğunu belirten Halaçoğlu, şöyle devam etti:

"Orman Çiftliği’ndeki sarayda tarihteki Türk devletlerinin askerleri sözde sembolize edildi. Birçok ülke bu tür görüntüler verir. Ama aslına uygun kıyafet ve duruş sergilerler. Kıyafetlere gelince; Sanki asker değil, bir çapulcu güruhu. Hele sağda ilk sırada bulunan asker, hani turkuaz tişörtlü zırhlı asker var ya, o ne öyle? Tam ölüm bölgesi açık. Yani asıl koruması gereken göğüs ve boyun kısmını açık bırakılmış. Bu kadar ciddiyetsiz bir görüntü devleti ne hale getiriyor anlıyor musunuz? Buna kimin hakkı var? Böyle bir niyetiniz varsa uzmanlarına danışırsınız. Askeri kapıda tutar, arkalarında temsil ettikleri devletin bayrakları koyar ve öyle bir görüntü verirsiniz. Elinizle rezil olmazsınız. Ben TBMM kapısı için böyle bir teklifte bulunmuştum. Ama kabul görmedi. Bilmeden herkes ahkam kesiyor, yalan yanlış yorum yapıyor. Böyle bir uygulama için teklifte bulundum diyorum, bunu da görmüyorlar. Bu kafadaki bir topluma Allah yardım etsin. Batı Trakya’yı da bu kafayla kaybetmiştik. Kimi neden savunduğunu herkesin düşünmesi gerekir. Sonra keşke kelimesinin bir anlamı kalmayacaktır. Artık anlayana diyorum. Siyaseten milliyetçilik yapayım derken rezil olmak buna denir herhalde. Bari benzetseydiniz."