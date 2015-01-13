T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ak Saray'da 'şov' devam edecek, tarihi karşılama sürekli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Ak Saray'da karşılaması sırasında yapılan ve birçok eleştiriye sebep olan törenin sürekli olacağı bildirildi

13 Ocak 2015 19:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki karşılaması sırasında yapılan ve birçok eleştiriye sebep olan törenin sürekli olacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Muhafız Alayı'na mensup 16 askerin, resmi karşılama törenlerine, Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızlarla simgelenmiş durumdaki Türk devletlerinin askerlerinin giysileriyle katılmaları bundan sonraki resmi karşılamalarda da sürecek. Bu yeni projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, yeni uygulamayla birlikte Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın bando, tören taburu gibi unsurlarına 16 Türk devletinin askerlerini temsil eden askerler de eklenmiş oldu.

Törene temsil ettikleri devletin askerlerin üniformalarıyla iştirak eden 16 muhafızın nerede nasıl duracakları konusunda kesin bir kural bulunmadığı; yapılacak farklı planlamalarla tören alanında farklı biçimde konumlandırılmalarının da mümkün olduğu öğrenildi.

İlk kez Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın resmi karşılama töreninde kullanılan 16 askerin kıyafetlerinin, araştırmalar neticesinde aslına uygun olarak hazırlatılmış oldukları kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abbas'la birlikte basına görüntü verdiği sırada merdivenin solunda yer alan muhafızlar (aşağıdan yukarıya) Osmanlı İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Timur İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu, Akhun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu ve Büyük Hun İmparatorluğu'nu, merdivenin sağında yer alan askerler ise (aşağıdan yukarıya) Babür İmparatorluğu, Hazar Kağanlığı, Uygur Kağanlığı, Avar Kağanlığı, Harezmşah Devleti, Gazneli Devleti, Altınordu Devleti ve Karahanlı Devleti'ni temsil ediyor.)

Yapılan tören birçok eleştiriye neden olmuş sosyal medyada birçok capse kaynaklık etmişti.

 

ETİKETLER

ak saraykarşılamamahmud abbastarihdevlet

İlgili Galeri

Mahmud Abbas'a 16 askerli karşılama sosyal medyayı salladı

İlgili Haberler

Erdoğan, Mahmud Abbas'ı film setinde değil Ak Saray'da karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı tarihteki 16 Türk devletinin askeri kıyafetlerini giyen askerlerin de yer aldığı törenle karşıladı

Guardian: Abbas Osmanlı sirkinde ağırlandı

Sosyal medyayı sallayan 'Erdoğan'ın askerleri' İngiliz basınında...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24