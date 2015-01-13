Ak Saray'da 'şov' devam edecek, tarihi karşılama sürekli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki karşılaması sırasında yapılan ve birçok eleştiriye sebep olan törenin sürekli olacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Muhafız Alayı'na mensup 16 askerin, resmi karşılama törenlerine, Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızlarla simgelenmiş durumdaki Türk devletlerinin askerlerinin giysileriyle katılmaları bundan sonraki resmi karşılamalarda da sürecek. Bu yeni projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, yeni uygulamayla birlikte Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın bando, tören taburu gibi unsurlarına 16 Türk devletinin askerlerini temsil eden askerler de eklenmiş oldu.



Törene temsil ettikleri devletin askerlerin üniformalarıyla iştirak eden 16 muhafızın nerede nasıl duracakları konusunda kesin bir kural bulunmadığı; yapılacak farklı planlamalarla tören alanında farklı biçimde konumlandırılmalarının da mümkün olduğu öğrenildi.

İlk kez Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın resmi karşılama töreninde kullanılan 16 askerin kıyafetlerinin, araştırmalar neticesinde aslına uygun olarak hazırlatılmış oldukları kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abbas'la birlikte basına görüntü verdiği sırada merdivenin solunda yer alan muhafızlar (aşağıdan yukarıya) Osmanlı İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Timur İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu, Akhun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu ve Büyük Hun İmparatorluğu'nu, merdivenin sağında yer alan askerler ise (aşağıdan yukarıya) Babür İmparatorluğu, Hazar Kağanlığı, Uygur Kağanlığı, Avar Kağanlığı, Harezmşah Devleti, Gazneli Devleti, Altınordu Devleti ve Karahanlı Devleti'ni temsil ediyor.)

Yapılan tören birçok eleştiriye neden olmuş sosyal medyada birçok capse kaynaklık etmişti.