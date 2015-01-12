Erdoğan, Mahmud Abbas'ı film setinde değil Ak Saray'da karşıladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçağıyla Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Abbas'ı törenle karşıladı.
Abbas ile beraberindeki heyeti Esenboğa Havalimanı'ndaki şeref salonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş, Filistin'in eski Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Karşılamada askeri kıta hazır bulundu.
Soğuk hava nedeniyle sarayın içinde gerçekleşen törende Abbas tören muhafız alayını selamladı. Mahmud Abbas ve Recep Tayyip Erdoğan, 16 Türk devletini temsil eden askerlerin bulunduğu merdivenin önünde el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi.
Ortak basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas onuruna akşam yemeği verecek.