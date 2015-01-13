Guardian: Abbas Osmanlı sirkinde ağırlandı

İngiliz The Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Filistin lideri Mahmut Abbas’ı tarihte kurulan 16 Türk devletine ait askeri üniformaları giyen görevlilerle karşılamasını "Abbas Osmanlı sirkinde ağırlandı" başlığıyla haberleştirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete, Fransız haber ajansı AFP'den sayfalarına taşıdığı haberde, Milliyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel'in dün attığı "Osmanlı sirki sarayda" tweetine atıfta bulunmuş.

Guardian'daki haber şöyle başlıyor:

"Mızraklı muhafızlar, zincirli zırhlarla donatılmış savaşçılar, parıldayan altın miğferler ve hatta iyi niyetle ortaya atılmış birkaç takam bıyıklar...Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas bir tarih filminin setine gittiğini düşündüğü için affedilebilirdi. Ancak Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye gitmişti."

Abbas'ı karşılama töreni için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın merdivenlerinde yerlerini alan savaşçılar, tarihteki 16 Türk devletini temsil ediyor. Cumhurbaşkanlığı forsunda da 16 yıldız var.

Guardian'daki haberde, bazı sosyal medya kullanıcılarının Abbas için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen karşılama töreni ile ilgili olarak şaşkınlıklarını dile getirdikleri belirtiliyor.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarayın "Yeni" Türkiye'nin sembolü olduğunu söylediği, muhaliflerin ise saray inşasını "anlamsız bir savurganlık" olarak görerek kınadıkları da hatırlatılıyor.