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Politika

Bahçeli yönetimi: Çağrı Heyeti'nin kararını tanımıyoruz, kongremiz 10 Temmuz'da

Çağrı Heyeti tüzük kurultayı için 19 Haziran tarihini vermişti

30 Mayıs 2016 16:42

Çağrı Heyeti'nden gelen tüzüklü kurultay tarihini 19 Haziran olarak açıklamasının ardından MHP Genel Merkezi'nden ilk tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, "Çağrı Heyeti'nin kararını tanımıyoruz. Kongremiz 10 Temmuz'da" dedi.

Yargıtay'ın kararı sonrası bugün toplanan Çağrı Heyeti, MHP Olağanüstü Büyük Kurultayı'nın, 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 10.00'da Ankara Büyük Anadolu Otel'de toplanacağını açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından daha önce yapılan açıklamada MHP'nin seçimli kurultayının 10 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu.

Çağrı Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, MHP Olağanüstü Büyük Kongresi'nin icrası ve toplantıya çağrılması amacıyla,  Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Çağrı Heyeti'nin görevlendirildiği, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi tarafından da söz konusu kararın oy birliği ile onanarak kesinleştiği belirtildi.  

Çağrı Heyeti'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen süreçte kongrenin toplantıya çağrılması ve icrasına ilişkin  Çağrı Heyetimiz tek yetkili ve görevli organ sıfatıyla Olağanüstü Büyük Kongrenin 19 Haziran 2016 tarihinde saat 10.00'da, Ankara Büyük Anadolu Hotels Esenboğa  Thermal ve Kongre ve Kültür Merkezi Tesisleri'nde yapılması hususunda karar  almıştır. Bundan sonraki süreç içerisinde Çağrı Heyetimiz tarafından bu görev  yerine getirilirken kongrenin toplantıya çağrılması ve icrası hususunda  Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'miz ile tüm iletişim kanallarımız açık  olacaktır.  Alınan kararın ve yapılacak Olağanüstü Büyük Kongre Toplantısı'nın  Türk milletine ve Milliyetçi Hareket Partisi camiasına hayırlı olmasını diler,  kamuoyuna saygıyla bildiririz."

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