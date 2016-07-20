Erdoğan'ın açıklayacağı 'önemli karar' bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenecek olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından açıklayacağı karar bekleniyor.

Erdoğan, pazartesi gecesi İstanbul, Kısıklı'daki konutunun yakınlarında düzenlediği mitingde "Bir süreci inşallah farklı bir şekilde başlatacağız. Zamanla yarışıyoruz. Süratle karar alıp süratle neticeye varmamız gerek. İnlerine gireceğiz diye bir sözüm var ya şimdi toptan inlerine gireceğiz" demişti.

Habertürk yayınına konuk olan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli açıklanacak kararla ilgili "Sıkı yönetim değil, öyle İstiklal Mahkemesi falan da değil" diye konuştu.

Canikli açıklanacak kararla 'istikrarsızlık kaynağını besleyen yapının daha etkili biçimde temizleneceğini' ifade etti ve "Tamamen anayasal, yasal yetkilerin kullanılacağı bir durum ortaya çıkacak" dedi.

Binali Yıldırım: Kaybedecek zamanımız yok

Dün partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise açıklanacak kararla ilgili olarak "Artık kaybedecek zamanımız yok. Neyin nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz. Bu olağanüstü şartlardan kurtulmanın yolunun ne olduğunu biliyoruz" dedi.

Yıldırım beklenen kararla ilgili sözlerini "Yarını bekleyelim. Çok güzel kararları vatandaşımızla paylaşacağız" dedi.

Gülen'in iadesi talebi ABD'ye gönderildi

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimini planlamakla suçlanan Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi için Washington'a gerekli resmi talebin de gönderildiği açıklandı.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'ye 4 dosyanın iletildiğini ifade ederek, ABD'nin iade şartlarının gerçekleşmesi için Ankara'nın somut deliller ortaya koyması gerektiği yorumuna da "İstemedikleri kadar kanıtı önlerine koyacağız" diyerek yanıt verdi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) ABD'ye iletilen dosyada Fethullah Gülen'in geçici olarak tutuklanması talebinin de yer aldığı ifade edildi.

Fethullah Gülen, darbe girişimiyle ilgisi olmadığını savunuyor ve yaşananları "Bir senaryo, kendi adamları da içinde" diyerek yorumluyor.

Kulislerin değerlendirmeleri şöyle:

Sıkıyönetim ya da OHAL ilan edilebilir





Kendi ordusunda darbe hazırlıklarından haberi olmayan bir Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları orada kalamaz. Ya istifa ederler ya da YAŞ toplantısı öne çekilerek komutanların ayrılmaları sağlanır.



Emekli Balyoz mağdurları için iade-i itibar kararı çıkabilir. Görevlerine dönmeleri sağlanır.



Genelkurmay ve MİT bu olaylardan sonra Cumhurbaşkanlığı'na bağlanabilir.



Canikli: Erdoğan’ın yapacağı açıklama piyasalara olumlu olacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Yarın Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı, yasal sistemimizin imkan sağladığı bir durum olacak. İstikrarsızlık kaynağının tamamen defedilmesi, gelecekte de tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek tedbirlerin alınmasını kolaylaştıracak adım olacağı için tam tersine piyasalarda kesinlikle olumlu bir etkisi olacaktır" dedi.