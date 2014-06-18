Mezuniyet konuşmasında Gezi'yi andı, birinciliği elinden alındı!

İzmit'te Gazi Anadolu Lisesi'nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Gezi Parkı olaylarına değindiği için okul disiplin kuruluna verilen okul birincisi Işıtan Önder'e kuruldan kınama cezası verilince okul birinciliği elinden alındı.

Kent merkezinde bulunan ve ilin en iyi okullarından biri olarak kabul edilen Gazi Anadolu Lisesi'nin 19'uncu dönem birincisi Işıtan Önder, 12 Haziran Perşembe günü okulda düzenlenen mezuniyet töreninde okul birincisi olarak yaptığı konuşmada Gezi Parkı eylemlerinde ölen Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz'ı da andı. Bu olayın ardından öğrenci okul disiplin kuruluna sevk edilirken, dün toplantının devam ettiği sırada baskı altında bırakıldığı sanılan okul müdürü Ahmet Kemal Saral istifasını verdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Bağdiken ve Orhan Uzun’un haberine göre,kınama cezası alması halinde, yönetmelik gereği sadece kınama cezası alsa bile okul birinciliği elinden alınacak olan Işıtan Önder'e kuruldan kınama cezası çıktı ve bugün ailesine tebliğ edildi.

Okul önünde protesto

Bu gelişmeler üzerine Kocaeli Gençlik Muhalefeti üyesi olduğu belirtilen bir grup öğle vakti Gazi Anadolu Lisesi önünde toplandı. Gruba Kocaeli Halkevleri üyeleri ve Eğitim Sen Kocaeli Şubesi üyelerinin de destek verdi. Grup sözcüsü Evrim Öztürk yaptığı konuşmada, Işıtan Önder'in 12 Haziran günü mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın ardından, okulun fizik öğretmeni tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığını ileri sürdü.

Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden gençlerin katillerinin hala yakalanmadığını kaydeden Öztürk, "Suçlular hala yakalanamadı. Bizler onları andığımızda, unutmayacağımızı dillendirdiğimizde hakkımızda soruşturmalar açılıyor, cezalarla tehdit ediliyoruz" dedi

'Yasal hakkımızı arayacağız'

Bugün tebligatla birlikte okula gelen Işıtan Önder'in babası Mustafa Önder, oğlunun kazanılmış hakkının elinden alınmasının doğru olmadığını, her türlü yasal haklarını kullanacaklarını söyledi. Baba Mustafa Önder oğlunun çevresine ve ailesine saygılı bir çocuk olduğunu, mezuniyet törenindeki konuşmasında çirkin bir söz bulunmadığını belirterek şöyle dedi:

"Yaptığı konuşma nedeniyle okul birinciliğinin elinden alınması onun psikolojisini olumsuz bir şekilde etkilemedi. Çünkü zaten okul içerisinde gösterdiği gayret ve başarıyla mezuniyet töreninde onun birinciliği tescillendi, plaketini aldı. 4 yıl içerisinde uygunsuz bir davranışta bulunsaydı, mezuniyetinde ona zaten birincilik verilmezdi. Oğlumuzun başarısı ortadadır. Kendisi de zaten, kağıt üzerinde kalacak olan birinciliğin alınma cezasının onun başarısının önüne geçmeyeceğini düşünüyor."

Milletvekili Akar Meclis’e taşıyacak

Bu arada CHP Kocaeli Milletvekillerinden Haydar Akar'ın bu olayı bir süru önergesi ile TBMM'ye taşıyacağı belirtildi. Akar'ın konuyla ilgili olarak milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ile görüşmeler yaptığı kaydedildi.