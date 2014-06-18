Mezuniyetteki 'Gezi' anması okul müdürünü istifa ettirdi

İzmit’te Gazi Anadolu Lisesi’ni birincilikle bitiren ve mezuniyet töreninde Gezi Olayları’na vurgu yaptığı için okul idaresince hakkında disiplin soruşturması başlatılan, alacağı kınama cezası nedeniyle okul birinciliği tehlikeye giren Işıtan Önder ile ilgili henüz karar verilemedi. Ancak akşam saatlerinde okul müdürünün görevinden istifa ettiği haberi geldi.

Mustafa Bağdiken’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, öğrenci Işıtan Önder’in durumunu görüşmek üzere okul disiplin kurulu Okul Müdürü Ahmet Kemal Saral’ın başkanlığında toplandı. Öğrencinin anne ve babası ise öğlen saatlerinde okula avukatları aracılığıyla kurulun dikkate alması amacıyla dilekçe verdi. Bu dilekçede öğrencinin mezun olduğu ve okulu birincilikle bitirdiği, mezuniyet töreninin de bunun için gerçekleştirildiği, özgür iradesini kullanarak bu konuşmayı yaptığının belirtildiği öğrenildi.

Okul müdürü istifa etti

Kurulun akşam saatlerinde kararını vermesi beklenirken, mezuniyet töreninde öğrenci Işıtan Önder’e birincilik plaketini veren Okul Müdürü Ahmet Kemal Saral’ın, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne istifa dilekçesini verdiği ortaya çıktı. Müdür Saral’ın disiplin kurulunda öğrenci Önder’e bir grubun ceza verilmesi, bir grubun da verilmemesi için baskı yapması üzerine istifa ettiği öğrenildi. Öte yandan istifanın Kocaeli Valisi Ercan Topaca’ya bildirildiği öğrenildi. Vali Topaca’nın da Milli Eğitim Müdürlüğü’nün istifayı kabul etmesine onay verdiği belirtildi.