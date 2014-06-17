Mezuniyette Berkin ve Ali İsmail'i andı, birinciliği tehlikeye girdi

İzmit'te Gazi Anadolu Lisesi'ni birincilikle bitiren Işıtan Önder'in, mezuniyet töreninde Gezi olaylarına vurgu yaptığı konuşması nedeniyle okul birinciliği tehlikeye girdi.

Radikal'de yer alan habere göre, Okul Müdürü Ahmet Kemal Saral, öğrenci hakkında disiplin soruşturması açıldığını, disiplin cezası alması halinde okul birinciliğinin iptal edilebileceğini söyledi. Sosyal medyada ise arkadaşları, Işıtan Önder'in 'okul birinciliğinin alındığı' yorumlarını paylaştı.

Kent merkezindeki Gazi Anadolu Lisesi'nden bu dönem mezun olan 170 öğrenci için 12 Haziran'da mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Yüzlerce öğrencinin ve velilerin önünde yapılan tören sırasında, ders notları son derece yüksek olan ve okulu birincilikle bitiren Işıtan Önder yaş kütüğüne plaket çakıp konuşma yaptı.

Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz'ı hatırlattı

Işıtan Önder konuşmasında Gezi olaylarına da vurgu yaparak, bu olaylarda yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan’ı unutmadıklarını söyledi. "Onların yaşama hakkını ellerinden aldılar. Kimsenin aklına Berkin Elvan ya da Ali İsmail Korkmaz’ın gelmemesi mümkün değil. Biliniz ki Ali İsmail Korkmaz'lar, Berkin Elvan'lar bu sıralarda hep oturuyor olacaktır" dedi.

Bu konuşma sırasında ve sonrasında okul müdürü Ahmet Kemal Saral'ın oldukça sinirlendiği öne sürüldü. Öğrencinin bu konuşması bazı yerel gazetelerde de yer aldı.

Müdür: ceza alırsa birincilik gidebilir

Dün akşam saatlerinde ise sosyal medyada, bu konuşması nedeniyle Işıtan Önder'in elinden okul birinciliğinin alındığı, okul idaresi tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı paylaşılmaya başlandı. Facebook ve Twitter'deki bu paylaşımlar hızla yayılırken, Okul Müdürü Ahmet Kemal Saral disiplin soruşturmasını doğruladı. Müdür Saral, "Okullar henüz kapanmadı. Eğitim dönemi devam ediyor. Öğrenci törende amacın dışında konuşma yapmıştır. Hakkında da disiplin soruşturması açıldı. Soruşturma devam ediyor. Disiplin cezası alması halinde, böyle bir disiplinsizlik cezası da öğrencinin okul birinciliğini etkiler" dedi.