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Mezdeke grubu danscısı Aynur Kambur defnedildi

Cenaze törenine ünlü isimler de katıldı

27 Mart 2016 18:14

Şişli'deki evinde öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'nde gerçekleşen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra bir çok ünlü isim de katıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Fulya’daki evinde önceki akşam 4’ü göğsüne 2’si bacağına isabet eden 6 kurşunla vurularak öldürülen Aynur Kanbur için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ablası Dilek Kıymış, kızı Dilara Güngör, oyuncular Oya Aydoğan, Nuri Alço, şarkıcılar Petek Dinçöz, Rober Hatemo, oryantal Asena, Mezdeke Grubu üyeleri ve sevenleri katıldı.

Oyuncu Nuri Alço Kanbur için "Melek yüzlü. Gerçekten kalbi çok temiz olan, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan biriydi. 30 senedir tanırım" ifadelerini kullanırken, Petek Dinçöz ise "Aynur ablayı çok seviyordum. Melek gibi bir kadındı" dedi.

Cenazeye katılanlar arasında olan oryantal Asena ise "İdam çıksın. Kadın katillerine, çocuk tecavüzlerine idam çıksın. Kaç çocuğa daha tecavüz edilecek, kadın daha kurşunlanacak. Devletseniz çıkarın idamı, idam istiyoruz. Bak meleğim yatıyor, ne yaptı bu kadın" diyerek gözyaşı döktü.

 

 

 

 

 

 

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