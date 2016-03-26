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Mezdeke Grubu'nun dansçısı Aynur Kanbur'un katilinin eşkâli belirlendi

Kanbur, Beşiktaş Fulya'daki evinde kimliği belirsiz kişi tarafından 6 kurşunla öldürüldü.

26 Mart 2016 11:38

Ünlü dans grubu Mezdeke Grubu'nun 3 üyesinden biri olan ve önceki gece 6 kurşunla vurularak öldürülen Aynur Kanbur'un katil zanlısının eşkâli belirlendi. 

İstanbul’un Şişli İlçesi Fulya’da önceki akşam yaşana olayda Kanbur’un evindeki çöpleri atmak için kapıyı açtığı sırada saldırıya uğradığı öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, olay yerinde yaptıkları araştırmada 8 adet boş kovan buldu. Habertürk’ten Müslim Sarıyar ve Yusuf Doğan’ın haberine göre, Silah sesleri üzerine dışarı çıkan komşularının saldırganın 20’li yaşlarda bir genç olduğunu anlattığı polis, katilin izini sürmeye başladı.

Olaydan hemen sonra çevredeki güvenlik kamera görüntülerini toplayan polis, günün ilk ışıklarına kadar kayıtları inceledi.

Görüntülerde olaydan sonra koşarak kaçan bir kişi tespit edildi. Bu kişinin eşkâli de belirlendi. Polis, Aynur Kanbur’un 18 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile beraber yaşadığı 25 yaşındaki kızı Dilara’nın erkek arkadaşını da mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda 2 ismin de saldırıyla ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Polis ayrıca Kanbur’un yakınları ve Mezdeke’deki diğer 2 dansçı ile ünlü oryantal Asena’nın bilgisine başvurdu. Kanbur’un kızı Gülay G., “Çok tedirginim” açıklaması yaptı.

 

Bugün toprağa verilecek

 

Aynur Kanbur’un Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlandı. Kanbur’un cenazesi dün öğle saatlerinde yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürüldü. Kanbur bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

 

 

 

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