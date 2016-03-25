Mezdeke Grubu'nun dansçısı Aynur Kanbur evinde ölü bulundu

Mezdeke Grubu'nun dansçısı Aynur Kanbur, Beşiktaş Fulya'daki evinde kimliği belirsiz kişi tarafından 6 kurşunla öldürüldü.

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, Fulya Nar Çiçeği Sokak Mimoza apartmanındaki olay, akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Tek başına yaşan Aynur Kanbur, (49) eve gelen kimliği henüz belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına bir, vucuduna da 5 kurşun isabet eden Aynur Kanbur olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre olayın zanlısı olarak siyah montlu bir kişiyi arıyor.